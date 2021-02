Ingolstadt (SID) - Nationalspieler Daniel Pietta hat den ERC Ingolstadt im 800. Einsatz in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zum fünften Heimsieg in Serie geschossen. Beim 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 1:0) gegen die Straubing Tigers verwandelte der Stürmer den entscheidenden Penalty. Ingolstadt festigte den zweiten Platz in der Süd-Gruppe hinter Adler Mannheim.

Für Ingolstadt, das die Tigers bereits am Mittwoch zu Hause geschlagen hatte (4:3 n.P.), traf Fabio Wagner (9.) früh. Nachdem Antoine Laganiere (47./59.) das Spiel gedreht hatte, erzwang Mathew Bodie (60.) die Verlängerung. Pietta war beim Shootout als einziger Profi erfolgreich. Der 34-Jährige hatte sein erstes DEL-Spiel im November 2003 absolviert.