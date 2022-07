Iserlohn (SID) - US-Stürmer Joe Whitney von den Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hängt seine Schlittschuhe an den Nagel. Nach Angaben der Sauerländer löste der 34-Jährige seinen noch bis 2023 laufenden Vertrag am Seilersee vorzeitig auf. Whitney, der vor zwei Jahren nach Iserlohn gekommen war, gab private Gründe für seine Entscheidung an.