Augsburg (SID) - Alex Lambacher wird den Augsburger Panthern in dieser Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie der Klub am Montag verkündete, muss der Angreifer an der Hüfte operiert werden und fällt langfristig aus.

Laut Vereinsmitteilung konnte Lambacher "seit einigen Wochen" nur unter Schmerzen spielen, daher solle der notwendige Eingriff nicht länger hinausgezögert werden. Der italienische Nationalspieler soll spätestens zu Beginn der kommenden Saison wieder voll einsatzfähig sein.