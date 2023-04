Die Seven.One Entertainment Group, eine Tochtergesellschaft der ProSiebenSat.1 Media, hat sich die TV-Rechte für die Eishockey-Weltmeisterschaften ab 2024 gesichert. Dazu wurde eine Vereinbarung mit dem exklusiven Rechteinhaber und Online-Streamingdienst Sportdeutschland.TV geschlossen. Das erworbene Rechtepaket von Seven.One umfasst jeweils bis zu 29 WM-Spiele – inklusive aller Partien der deutschen Nationalmannschaft.

"Eishockey boomt. Die deutsche Nationalmannschaft spielt seit Jahren in der Weltspitze mit. Deutsche Top-Spieler wie Leon Draisaitl oder Tim Stützle sind in der NHL sehr erfolgreich", sagte Alexander Rösler, Sportchef der zu Seven.One gehörenden Sportsendung "ran". Dazu komme, so Rösler weiter, "dass die WM 2027 wahrscheinlich sogar in Deutschland stattfinden wird."

Sportdeutschland.TV setzt künftig verstärkt auf Eishockey-Übertragungen und hatte sich Anfang März von der Infront Sports und Media AG die exklusiven TV- und Streamingrechte an den Weltmeisterschaften ab 2024 langfristig gesichert. Hinzu kommen ab dem Saisonstart 2023/24 die Rechte an der Champions Hockey League sowie am Spengler Cup.

Die Eishockey-WM war in den vergangenen Jahren von Sport1 im Free-TV übertragen worden, die WM vom 12. bis 28. Mai 2023 in Tampere/Finnland und Riga/Lettland wird die vorerst letzte für den Fernsehsender aus Ismaning sein.