Köln (SID) - Nach dem Einzug ins WM-Viertelfinale ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen die Schweiz nur Außenseiter. Der Sportwettenanbieter bwin schreibt dem DEB-Team für die Partie am Donnerstag (15.15 Uhr/Sport1) eine Siegquote von 4,33 zu. Die Quote für einen Halbfinal-Einzug der Schweiz liegt bei 1,65. Als Titelfavorit gilt nach wie vor Russland (3,25), gefolgt von den USA (6,00). Bei einem überraschenden Erfolg der Deutschen winkt das 13-fache des Einsatzes.

Klar besser beziffert bwin die Chancen der deutschen U21-Fußballer auf den Einzug ins EM-Finale. Am Donnerstag (21.00 Uhr/ProSieben) gegen die Niederlande gilt das Team von Trainer Stefan Kuntz mit einer Siegquote von 2,55 als leichter Favorit. Die Quote für Oranje liegt bei 2,75.

Sollte die U21 von Trainer Stefan Kuntz am Sonntag in Ljubljana (Slowenien) den Titel holen, zahlt bwin das 3,65-fache des Einsatzes zurück. Titelverteidiger Spanien und Portugal werden jeweils mit einer Quote von 3,50 gehandelt.