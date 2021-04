Köln (SID) - Die Kölner Haie stellen ihrem Cheftrainer Uwe Krupp für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Manager an die Seite. Matthias Baldys wird die Stelle als "Leiter Hockey Operations" übernehmen und den ehemaligen Bundestrainer in den Bereichen Scouting, Organisation des Profiteams und Videoanalysen unterstützen. Der 37-Jährige kommt vom KEC-Kooperationspartner EC Bad Nauheim, wo er zuletzt als Sportlicher Leiter tätig war.

Baldys hatte als Jugendlicher im Nachwuchs der Haie gespielt, später legte er an der Sporthochschule in Köln sein Diplom ab. Am 15. Mai übernimmt er seinen neuen Posten beim achtmaligen deutschen Meister, der in dieser Saison die Play-offs zum zweiten Mal in Folge verpasst hat. Krupp hatte nach dem Abschied von Manager Mark Mahon vor eineinhalb Jahren mehrere Aufgaben übernommen.