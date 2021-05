Nürnberg (SID) - Trotz des Coronafalls bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft sind die letzten WM-Vorbereitungsspiele am Freitag (17.00 Uhr) und Samstag (15.45 Uhr/beide Sport1 und MagentaSport) in Nürnberg gegen Belarus nicht gefährdet. "Stand heute werden die Testspiele ganz normal stattfinden", sagte Sportdirektor Christian Künast vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch.

Am Dienstag war Co-Trainer Matt McIlvane positiv auf Corona getestet worden, zunächst per Antigen-Schnelltest, dann auch per PCR-Test. "Er ist in Isolation und hat keinerlei Symptome", berichtete Künast. McIlvane war in seiner Heimat USA am 23. April zum ersten Mal geimpft worden, hielt sich laut Künast auch "strikt" an die vorgegebene Selbstisolation mit der Familie. PCR-Tests am Freitag und Sonntag waren negativ, ebenso ein erster Schnelltest nach seiner Ankunft am Montag in Nürnberg.

Obwohl der Amerikaner keinen Kontakt zu den Spielern hatte, wurde das Training am Dienstag "vorsorglich" abgebrochen, alle Spieler mussten auf ihre Zimmer in Isolation. Am Mittwoch war ohnehin keine Eiseinheit vorgesehen. Geplant ist, dass am Donnerstag wieder normal trainiert wird. Bis dahin stehen Online-Training und Taktikschulung auf dem Programm.

Am Mittwochmorgen gab es einen erneuten PCR-Test. "Wir bleiben vorsichtig, die Gesundheit steht an erster Stelle", betonte Künast. Die Corona-Strategie des DEB sieht PCR-Tests an jedem zweiten Tag vor, zudem werden die Antigen-Schnelltests nun täglich durchgeführt.