Köln (SID) - Die deutsche U20-Nationalmannschaft hat die Generalprobe für die Eishockey-Weltmeisterschaft (26. Dezember bis 5. Januar) im kanadischen Halifax und Moncton gemeistert. Die Mannschaft von Bundestrainer Tobias Abstreiter gewann am Donnerstag (Ortszeit) in Bouctouche mit 6:3 (1:1, 2:0, 3:2) gegen Lettland.

Luca Hauf (15.), Ryan Del Monte (27./42.), Nikolaus Heigl (40.) im Powerplay, Nils Elten (54.) ebenfalls in Überzahl und Sebastian Cimmermann (58.) trafen für die DEB-Auswahl. Zuvor hatte Abstreiters Team 5:0 gegen die Slowakei gewonnen und gegen Gruppengegner Österreich 3:4 nach Verlängerung verloren.

Die deutsche Mannschaft startet am Dienstag in Halifax ins Turnier. Zum Auftakt bekommt das DEB-Team es am Dienstag (19.30 Uhr) mit Schweden zu tun, nur einen Tag später wartet Titelverteidiger und Rekordweltmeister Kanada (00.30 Uhr). Weitere Gegner in der Gruppe A sind nach einem Tag Erholung am Freitag (22.30 Uhr) Österreich und am Samstag Tschechien (19.30 Uhr/alle MagentaSport).