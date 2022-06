Köln (SID) - Die Adler Mannheim aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben ihre Verteidigung für die kommende Saison zusammen. Der frühere NHL-Profi Matt Donovan (32) kommt aus seiner Heimat USA vom AHL-Klub Milwaukee Admirals zum achtmaligen Meister und erhält einen Einjahresvertrag.

"Matt ist ein absolut solider Allround-Verteidiger, der bei all seinen Stationen in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle gespielt hat. Er ist außerdem in der Lage, das Powerplay-Spiel zu steuern, was bei unserer Auswahl ein wichtiges Kriterium war", sagte Adler-Sportmanager Jan-Axel Alavaara.

Donovan wurde 2008 in der vierten Runde von den New York Islanders gedraftet, für die er 67 NHL-Partien absolvierte. Der U20-Weltmeister von 2010 hat mit Frölunda Göteborg/Schweden 2017 die Champions League gewonnen.