Köln (SID) - Die verstärkte Booster-Kampagne in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) führt zu Jahresbeginn zu einer weiteren Spielverlegung. Das für Dienstag angesetzte Duell zwischen den Nürnberg Ice Tigers und Adler Mannheim soll nun am 16. März (19.30 Uhr) stattfinden, weil die Spieler der Mannheimer am Montag ihre dritte Impfung erhalten. Das teilten beide Klubs mit. Die Ice Tigers hoffen zudem, dass zum Zeitpunkt des Nachholtermins wieder Fans zu den Spielen zugelassen werden.

Am Neujahrstag hatte die DEL mitgeteilt, dass schnelle Booster-Impfungen für die Vereine von nun an oberste Priorität haben sollen. Die 15 Klubs können daher in beiderseitigem Einverständnis Spiele verlegen, um den Spielern genügend Zeit zu geben, sich nach der Impfung zu erholen. Die Begegnung der Straubing Tigers gegen die Grizzlys Wolfsburg wurde bereits vom 4. auf den 26. Januar verlegt.