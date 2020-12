Köln (SID) - Auch Stürmer Elias Lindner fehlt der U20-Nationalmannschaft aufgrund eines positiven Coronatests bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Edmonton (25. Dezember 2020 bis 5. Januar 2021). Das gab der Deutsche Eishockey-Bund am Mittwoch bekannt. Bereits am Dienstag hatte der DEB mitgeteilt, dass Lukas Reichel und Nino Kinder von den Eisbären Berlin wegen einer Coronavirus-Erkrankung für die WM ausfallen.

"Uns war von Anbeginn bewusst, dass wir mit besonderen Herausforderungen zurechtkommen müssen. Diesen Herausforderungen stellen wir uns und machen das Beste daraus", sagte Bundestrainer Tobias Abstreiter: "Wie ich bereits betont habe, haben wir großes Vertrauen in unsere Spieler und geben ihnen jede Unterstützung. Sie sind voll motiviert und mit Begeisterung bei der Sache."

Die deutsche U20 absolviert derzeit am Bundesstützpunkt in Füssen den ersten Teil ihrer Turniervorbereitung. Am Sonntag fliegt der DEB-Tross von Zürich aus nach Edmonton. Kurz vor der Abreise wird Abstreiter das 25-köpfige Aufgebot bekannt geben.