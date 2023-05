Mit dem vierten Sieg in Folge ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Finnland und Lettland ins Viertelfinale eingezogen.

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis bezwang zum Vorrundenabschluss Frankreich mit 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) und sicherte sich den vierten Platz in der Gruppe A. Gegner in der Runde der letzten Acht ist am Donnerstag die Schweiz.

NHL-Star John-Jason Peterka trifft für Deutschland

Die Düsseldorfer Alexander Ehl (4.) und Daniel Fischbuch (44.), die Münchner Frederik Tiffels (16.) und Maximilian Kastner (54.) sowie NHL-Stürmer John-Jason Peterka (23.) erzielten die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die sich zum sechsten Mal in sieben Jahren für die K.o.-Phase der Weltmeisterschaft qualifizierte.

Lediglich 2018 nach dem sensationellen Olympia-Silber hatte die deutsche Mannschaft bei der WM das Viertelfinale verpasst.