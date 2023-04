Eishockey-WM live bei ran! Die Seven.One Entertainment Group erwirbt Übertragungsrechte für die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaften ab 2024. Die Münchner Entertainment-Gruppe und der exklusive Rechtehalter der IIHF Top Division Events, Sportdeutschland.TV, haben dazu eine langfristige Vereinbarung geschlossen.

Das Rechte-Paket beinhaltet bis zu 29 Spiele bei jeder Weltmeisterschaft – inklusive aller Partien der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.

Eishockey-WM im Free-TV und auf Sportdeutschland.TV

Die IIHF Weltmeisterschaften im Eishockey werden jedes Jahr im Mai ausgetragen. 2024 findet das Turnier vom 10. bis 26. Mai in der Tschechischen Republik statt. Für die Austragung der 2027 IIHF Weltmeisterschaft hat sich neben Kasachstan auch Deutschland beworben.

Das deutsche Nationalteam erreichte zuletzt drei Mal in Folge mindestens das Viertelfinale. Alle Spiele der IIHF Eishockey WM gibt es ab 2024 auf Sportdeutschland.TV, das jeweils bis zu 29 Partien an die Seven.One Entertainment Group sublizensiert.

WM und NHL: Noch mehr #ranEishockey!

"Mit dem Rechteerwerb der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaften bauen wir unser breites Sport-Portfolio auf allen Plattformen weiter aus. Eishockey ist eine faszinierende und begeisternde Sportart mit großem Zuschauerpotenzial. Die Fangemeinde in Deutschland wächst kontinuierlich. Deshalb verstärken wir mit den WM-Übertragungen hier unser Engagement", erklärt Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group.

Die NHL wird bereits jede Woche sonntags live im Free-TV auf ProSieben MAXX übertragen. Mit der Eishockey-WM baut die Seven.One Entertainment Group ihr Engagement für diesen tollen Sport weiter aus.

"Eishockey boomt. Die deutsche Nationalmannschaft spielt seit Jahren in der Weltspitze mit. Deutsche Top-Spieler wie Leon Draisaitl oder Tim Stützle sind in der NHL sehr erfolgreich. Dazu kommt, dass die 2027 IIHF WM wahrscheinlich sogar in Deutschland stattfinden wird. Ab 2024 hat unser #ranEishockey-Team deutlich mehr Eiszeit und berichtet neben der stärksten Eishockey-Liga der Welt, der NHL, dann auch jedes Jahr im Mai live von den WM-Spielen", sagt ran-Sportchef Alexander Rösner

NHL auf ProSieben MAXX, ran.de und auf Joyn: Jede Woche wird eine Partie aus der besten Eishockey-Liga der Welt live – inklusive der entscheidenden Finalspiele um den Stanley Cup – übertragen.