München - Die Veröffentlichung des Spiels "Captain Tsubasa Rise of New Champions" rückt näher und ist für das Jahr 2020 geplant. Für PC, Playstation 4 und Nintendo Switch wird das Game bald erhältlich sein.

In dem Spiel von "Bandai Namco Entertainment" können die Zocker in die Welt der berühmte Manga-Figur Tsubasa Ozora eintauchen und sogar in einem Story-Modus die komplette Geschichte rund um den Nankatsu-Kapitän wie in der japanischen Anime-Vorlage "Captain Tsubasa" erleben.

Neues Gameplay-Video von Captain Tsubasa

In einem weiteren, nun veröffentlichen Gameplay-Video zeigen sich ganz klare Parallelen zur einstigen Serie. So stehen die beiden Serien-Rivalen Tsubasa Ozora und Kojiro Hyuga natürlich erneut im Mittelpunkt des Geschehens. Die Zocker können dann im Game entweder Tsubasas Team Nankatsu wählen oder eben Hyugas Toho Academy.

Ebenfalls an der einst so beliebten Animeserie orientieren sich die sogenannten "Traumfähigkeiten" der einzelnen Spieler, wie etwa Hyugas berühmter "Tigerschuss", der in Tornähe härter und damit gefährlicher ist, als die Abschlüsse aller anderen Spieler.

Ozora kann hingegen mit seiner Schusskraft und -genauigkeit aus dem Mittelfeld heraus schon für Traumtore sorgen. Auf dem Spielfeld geht es natürlich nicht so diszipliniert zu, wie etwa in FIFA oder Pro Evolution Soccer. So sind extrem harte Tacklings möglich, die aber nicht geahndet werden.

