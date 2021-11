München - Es ist endlich soweit! Wir prüfen gemeinsam mit Erné (über eine Millionen Abonnenten auf YouTube) und Smexy (über 270.000 Abonnenten auf YouTube), welche Content Creator:innen es in FIFA 22 so richtig drauf haben.

Gespielt wird im beliebten FIFA 22 Ultimate Modus.

Der esports.com Cup in FIFA 22 Ultimate Team

Ab dem 4. November 2021 gibt es jeden Donnerstagabend den esports.com Cup. In diesem Wettbewerb treten Streamer:innen in einem Turniermodus gegeneinander an. Youtuber und Twitchstreamer Smexy verfolgt dabei alle laufenden Spiele in einer Konferenzschaltung auf seinem Twitch-Kanal.

DKMS als wichtige Partnerorganisation

Die DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) hat sich als internationale gemeinnützige Organisation dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben. Sie wurde 1991 in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet und verfolgt seitdem mit heute über 1.000 Mitarbeiter:innen das Ziel, möglichst vielen Menschen eine zweite Lebenschance zu geben.

Bereits am Start sind E-Sport-Vorbilder wie Michael "MegaBit" Bittner, Matthias "Stylo" Hietsch und Erné Embeli von FeelFIFA.

Erné als Ehrengast

Damit die Teilnehmenden maximal herausgefordert werden, nimmt Content Creator Erné an allen esports.com Cups selbst teil und streamt sie ebenfalls auf seinem Twitch-Kanal FeelFIFAandGamingTV.

Wer kann am esports.com Cup teilnehmen?

Teilnehmen können im Grunde alle FIFA-Fans, die auf der Livestreaming-Plattform twitch.tv einen Account haben und regelmäßig FIFA 22 streamen.

Wichtig: Für die Cups müsst ihr eine PlayStation 5 mit der entsprechenden FIFA-22-Version und einen Discord-Account besitzen.

Wieso sollte man am esports.com Cup teilnehmen?

Der esports.com Cup soll großen und kleinen FIFA-22-Streamenden eine Plattform bieten. Eure Streams werden vom Host Smexy auf seinem Kanal vor im Schnitt 2.500 Zuschauer:innen übertragen und kommentiert. Außerdem gibt es bei den ersten vier Cups für den Turniersieg 500 Euro zu gewinnen.

Wie wird in den kommenden Wochen gespielt?

Die Turnierformate wechseln sich wöchentlich ab und werden wie folgt aussehen:

4. November: Kleinere und größere Streamer:innen (Gewinner Erné)

11. November: Bring a friend (2vs2)

18. November: Kleinere und größere Streamer:innen

25. November: Bring a friend (2vs2)

2. Dezember: Esportler only

Erné gewinnt ersten esports.com Cup

Im ersten Wettbewerb trafen acht große und kleine Streamende aufeinander und bekamen die Chance, sich vor Host Smexy und seinen bis zu 3.400 Zuschauenden auf der Livestreamingplattform Twitch zu präsentieren.

Erné gab direkt zu Beginn Vollgas und konnte den ersten Cup und damit 500 Euro einsacken.

