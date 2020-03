Am vergangenen Donnerstag hätte eigentlich das Länderspiel zwischen Deutschland und Spanien in Madrid stattfinden sollen. Da das Spiel auf dem Fußballplatz aufgrund der Coronakrise abgesagt werden musste, wird die Partie am heutigen Montag (ab 18:00 Uhr im Livestream auf ran.de) auf der Konsole im eFriendly-Länderspiel nachgeholt - mit echten Stars an den Controllern.