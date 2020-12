München - Mit Abpfiff überschlugen sich die Memes: Für ihre Organisation FOKUS Clan war Fabienne 'Fabienne' Morlok zunächst noch Thanos mit einer riesigen Hand. Auf der Hand waren die Köpfe abgebildet, die die Gamerin auf dem Weg ins Finale des Cups hinter sich gelassen hat.

Am Ende bekam sie im Meme die Krone aufgesetzt.

Der Eligella-Cup schreibt seine eigenen Geschichten. Heute von Eligella zur FIFA Queen gekrönt worden 👑 Danke für euren heftigen Support und GGWP @Erne_FeelFIFA 🤝 Was ein dramatisches Finale 🔥 #FULLFOKUS pic.twitter.com/mfU4VfCFBm — FOKUS CLAN (@FOKUSCLANGG) December 7, 2020

Wie in den letzten Wochen veranstaltete Elias Nerlich, Esportler und Streamer von Hertha BSC, mit dem Eligella Cup ein eigenes Turnier. Das Preisgeld liegt wöchentlich bei 2.000 Euro.

Und die Teilnehmerliste war prominent, denn diese Ausgabe richtete sich an Content Creator.

Auf dem Weg ins Finale ließ Fabienne FIFA-Größen wie NoHandGaming, Wakez oder Sidney Eweka hinter sich. Alles zwar keine Esportler, dennoch seit einigen Jahren bekannte Namen in der Gamingszene. In der Gruppenphase schlug die Gamerin auch Erne von FeelFIFA.

Knappe Finalniederlage

Im Viertelfinale wartete Streamer Pain, der ordentlich reinschwitzte und am Ende auch mit 2:3 nach Hin- und Rückspiel unterlag. Beim Finale kam es dann zum erneuten Showdown mit Erne. Von der 1:5-Niederlage im Hinspiel blieb sie aber unbeeindruckt und kam im Rückspiel auf 5:6 insgesamt ran.

Der Sieg sollte es am Ende nicht sein.

Doch den Respekt der Community hat sich Fabienne hart erarbeitet. Die Verteidigung war souverän, im Stream regte sie sich kaum und wirkte eiskalt – egal ob Führungstor oder Gegentreffer.

Keine besondere Vorbereitung

Für Platz zwei gab es 500 Euro, der Sieger Erne nahm 1.500 Euro mit. Auf Nachfrage erklärte Fabienne esports.com, dass sie sich nicht besonders vorbereitet hatte: "Ich habe halt davor ein, zwei Rivals-Spiele gemacht." FIFA selbst spielt sie seit knapp dreieinhalb Jahren.

Danke nochmal für den ganzen Support im Stream beim Eligella Cup, hätte niemals gedacht dass ich so weit kommen werde 😂🙌🏼



2. Platz und 500 Kröten am Ende mitgenommen ✅ — 𝔉𝔞𝔟𝔦𝔢𝔫𝔫𝔢 ツ (@FabienneXIII) December 8, 2020

Zum Turnierverlauf sagte sie: "Ich glaube, ich konnte es gar nicht so richtig realisieren. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich schon in der Gruppenphase rausfliege, weil ich absolut nicht mit dem Sieg in der Gruppenphase gegen Erne gerechnet habe. Ich hatte nichts zu verlieren und habe damit meine eigenen Erwartungen schon übertroffen, deswegen hat es am Ende denke ich dann auch so gut geklappt."

Am Ende hat es so gut geklappt, dass sich die Gamerin den Respekt der Szene erzockt hat. Denn den FIFA-Stream auf dem Hauptkanal von Elias Nerlich sahen über 54.000 Zuschauer in der Spitze.

Was war das gerade ?



Heftigster Stream den ich je hatte❤️



-54.000 Zuschauer

-40.000 Zuschauer im Schnitt 🥴❤️



Kp ob das Deutscher Rekord ist (bei reinen fifa streamern auf Twitch)



FIFA hat so viel Potenzial, dass sieht man an diesen Turnieren.



Dankbar für alles ❤️ pic.twitter.com/jFSKxRVOpJ — Elias Nerlich (@EliasN97) December 7, 2020

Es wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir von Fabienne in FIFA hören werden.

