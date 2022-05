München – Generationenwechsel bei F1 22! Codemasters und Electronic Arts setzen auf dem Cover der neuen Version des Formel-1-Spiels auf die jungen Wilden der Motorsport-Königsklasse.

Neben dem neuen EA Sports-Botschafter Charles Leclerc (Ferrari) sind auch McLaren-Fahrer Lando Norris und der neuen Mercedes-Mann George Russell abgebildet. Die Wachablösung findet teilweise auch schon auf der realen Strecke statt, Leclerc ist vor dem kommenden Rennen in Miami der Gesamtführende (86 Punkte), Russell (49) ist Vierter, Norris (35) Sechster.

F1 2022: Vier Weltmeister in der Champions Edition

Wer immer noch auf die alten Formel-1-Recken setzt, der kann die Champions Edition vorbestellen, die zusätzlich auch vier Weltmeister beinhaltet: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso und Titelverteidiger Max Verstappen.

Die Champions Edition enthält zusätzliche Inhalte, darunter ein zeitlich begrenztes, von der Skyline und den Lichtern Miamis inspiriertes Paket, das den neuen GP im Sunshine State sowie einen dreitägigen Early Access beinhaltet.

"F1 22 feiert die besten jungen Talente in F1 und wir freuen uns darauf, unsere Beziehung zu Charles Leclerc zu vertiefen. Da er bereits als Teil der neuen Ära der Formel 1 etabliert ist, können wir die Saison hindurch mit Charles zusammenarbeiten, um unsere Spieler näher ans Geschehen zu bringen", sagte Lee Mather, F1 Senior Creative Director bei Codemasters. "Außerdem sind wir stolz, mit der F1 22 Champions Edition vorhergegangene Weltmeister feiern zu können. Nach wie vor inspirieren sie Generationen junger Fahrer und es ist eine Ehre, sie gemeinsam auf dem Cover unserer rein digitalen Version zu haben."

Bei F1 2022 können Spieler laut den Entwicklern mit dem neuen F1 Life Hub ihre gesammelten Anpassungs-Items und Superwagen, die sie durch Gameplay, den Podium Pass und dem Brandstore im Spiel freigespielt haben, ausstellen. Hinzu kommen wiederkehrende Features wie die Zehn-Jahres-Karriere inklusive 2-Spieler-Option, My Team und Multiplayer.

Formel-1-Spiel erscheint am 1. Juli 2022

F1 2022 erscheint am 1. Juli 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC via EA App, Origin, Steam und den Epic Store. Vorbesteller der rein digitalen F1 22 Champions Edition erhalten drei Tage Early Access sowie weitere zusätzliche Inhalte.

