München - Es ist die eine Sache, sich über die strategischen Fehler von Ferrari in der Formel 1 lustig zu machen. Aber es ist eine völlig andere Sache, es selber besser hinzubekommen. Das Spiel "F1 Manager 22", welches am Dienstag (30. August) offiziell erscheint, soll einem die Möglichkeit dazu bieten. Doch macht es wirklich Spaß, ein Formel-1-Team zu managen?

Ich durfte das Spiel für ran bereits vorab testen.

Das Spiel von dem Entwickler Frontier erscheint nicht nur für den Computer (STEAM), sondern auch für die Playstation 4, die Playstation 5 und die Xbox Series X. Dass Managerspiele auf der Konsole eine Seltenheit sind, hängt alleine schon mit der Steuerung zusammen.

Normalerweise ist es einfacher, mit einer Maus durch die Menüs zu scrollen als mit dem Gamepad. Der "F1 Manager 22" hat dieses Problem allerdings gut gemeistert. Die Menüs sind übersichtlich gestaltet und auch auf der Konsole gut zu bedienen.

Nicht vergleichbar mit dem My Team Modus von "F1 22"

Zu Beginn des Spiels begrüßt mich die virtuelle Assistentin, die mich mit den verschiedenen Menüs und Optionen vertraut macht. Eines ist sofort klar: "F1 Manager 22" lässt sich nicht mit dem My Team Modus von "F1 22" vergleichen. Das Spiel ist sehr komplex und fordert Einarbeitungszeit. Zwar wird der Spieler per Mail regelmäßig über die wichtigsten Ereignisse im Team informiert und kann hierüber auch per Tastendruck Entscheidungen treffen.

Um wirklich Einfluss zu nehmen, sollte man allerdings die verschiedenen Menüs und Untermenüs kennenlernen.

Die Analyse-Tools sollen einem dabei helfen, Schwächen am eigenen Auto zu erkennen. Ich als Manager kann daraufhin zum Beispiel neue Autoteile entwickeln und entscheiden, wie viele Mitarbeiter sich darum kümmern sollen, ob eher schnell oder eher kostensparend entwickelt werden soll und in welches Auto das neue Teil ggf. zuerst einzusetzen ist.

Personal finden und Teameinrichtungen ausbauen

Auch die Personalleitung unterliegt dem Manager. Man kümmert sich nicht nur um die Vertragsverhandlungen mit den Fahrern, sondern kann auch zum Beispiel Technische Leiter oder Renningenieure verpflichten bzw. danach scouten lassen.

Damit die Mitarbeiter gute Arbeit leisten können, lassen sich die Teameinrichtungen ausbauen. Dazu zählen unter anderem das Designzentrum, der Windkanal oder der Rennsimulator - um nur drei Beispiele zu nennen. Bei all den Entscheidungen, die ein Teamchef so zu treffen hat, sind die Finanzen und das Vertrauen des Vorstands im Auge zu behalten.

Gelungene Optik

Letzteres steht und fällt mit dem Erfolg am Rennwochenende. Auf der Rennstrecke fällt sofort ins Auge, dass die Grafik für ein Managerspiel ungewöhnlich gut ist. Die Optik ist zwar nicht so fotorealistisch wie in "F1 22", wirkt dafür aber auf eine malerische Art und Weise sehr hübsch.

Genau wie in der Realität sind vor dem Rennen drei freie Trainings und das Qualifying zu bestreiten. Diese lassen sich alternativ auch simulieren. Vor dem Rennen muss die Strategie festgelegt werden. Ist eine Einstopp-, Zweistopp- oder Dreistoppstrategie am erfolgsversprechendsten? Wann sollen welche Reifen aufgezogen werden? Ich kann alles haargenau selber festlegen oder für jeden Fahrer eine von drei vorgeschlagenen Strategien auswählen.

Das Rennen lässt sich in Echtzeit verfolgen, kann allerdings auch in einer bis zu 16-fachen Geschwindigkeit vorgespult werden. In diesem Fall werde ich lediglich über die Highlights (Überholmanöver, Unfälle etc.) informiert, die ich mir wahlweise anschauen kann.

Schöne Zwischensequenzen, nerviger Kommentator

Die insgesamt gute Präsentation leidet ein wenig unter dem Kommentator, der gefühlt immer wieder ähnliche Aussagen von sich gibt und relativ schnell anfängt zu nerven. Eine bekannte Formel-1-Stimme, zum Beispiel von Christian Danner oder Sascha Roos, hätte dem Spiel gutgetan.

Dafür aber gibt es während des Rennens sehr schöne Zwischensequenzen, zum Beispiel von jubelnden Mechanikern in der Box. Dass die Kommunikation zwischen Fahrer und Team aus echten Funksprüchen aus der Formel 1 besteht, trägt ebenfalls zum Realismus bei.

Als Teamchef kann ich meinen Fahrern während des Rennens sämtliche Anweisungen geben. Ich kann meinem Piloten zum Beispiel sagen, dass er die Verfolger aufhalten soll, den Teamkollegen nicht attackieren darf, Benzin sparen muss oder aggressive Überholmanöver versuchen soll. In meinem Test haben die Fahrer die Anweisungen meist ordentlich umgesetzt.

Allzu hoch scheint der Schwierigkeitsgrad allerdings nicht zu sein. Ohne einen großen Geniestreich habe ich als Ferrari-Teamchef mit Charles Leclerc die ersten beiden Rennen problemlos gewonnen.

Womöglich liegt der Reiz in diesem Spiel auch vielmehr darin, ein Mittelklasseteam wie McLaren oder Alpine nach oben zu führen. Oder vielleicht sogar als Teamchef von Haas Mick Schumacher eine WM-Chance zu ermöglichen?

Fazit: Der "F1 Manager 22" ist kein Spiel für zwischendurch und auch nicht für jeden Spieler geeignet. Es erfordert Einarbeitungszeit, um das Spiel in seiner gesamten Komplexität zu begreifen. Wer dazu bereit ist und Managerspiele mag, findet hier eine gute Alternative zu "F1 22". Die optische Darstellung ist jedenfalls besser gelungen als bei so ziemlich jedem anderen Managerspiel.

Oliver Jensen

