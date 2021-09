München - Ab dem 1. Oktober rollt der Ball wieder auf dem virtuellen Rasen, wenn der neue Titel FIFA 22 auf dem Markt erscheint.

Wie in jedem Jahr freuen sich die Fans vor allem darauf, in Ultimate Team Spieler zu sammeln und sich in der Weekend League zu messen. Wir liefern euch die ersten Bilder, wie der beliebte Spielmodus in der kommenden Version der Fußballsimulation aussehen wird.

Auf der Startseite erwartet euch alles, was ihr zum Aufbau eures Teams benötigt. Ob Neuigkeiten, Transfers oder Aktuelles im Shop: Es gibt wieder einmal viele Möglichkeiten, an die besten Spieler in FIFA 22 zu gelangen. Neu im Startmenü sind die Squad Building Challenges(SBCs). EA Sports legt demnach vermehrt den Fokus auf die Spezial-Aktionen und zeigt diese präsenter als zuvor an.

FIFA 22 erscheint am 1. Oktober

Unter dem Reiter "Spielen", der im Gegensatz zu FUT 21 von den SBCs von der ersten Seite verdrängt wurde, geht es dann endlich zur Sache. Hier könnt ihr euch für die Weekend League qualifizieren, Objectives in Squad Battles abschließen oder gegen eure Freund:innen in Freundschaftsspielen antreten.

Im "Verein" verwaltet ihr euren Club. Neben der Aufstellung könnt ihr auch euer Stadion, Fangesänge oder Choreografien anpassen. Das Stadion eures Clubs lässt sich nach euren Wünschen anpassen. Am wichtigsten bleibt am Ende aber doch euer Team. Auf der rechten Seite der Mannschaftsübersicht liefert euch Ultimate Team wichtige Informationen über die Werte eurer Spieler. Das Menü ist unverändert und somit für die FIFA-Veteranen mit keinerlei Umgewöhnung verbunden.

FIFA 22 erscheint am 1. Oktober 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia und Nintendo Switch. Nutzer:innen des EA-Play-Abos können das Spiel ab dem 22. September für zehn Stunden antesten. Wer die Ultimate Edition gekauft hat, erhält ab dem 27. September einen frühzeitigen Zugriff auf das gesamte Spiel.

