München - Das deutsche Quartett aus Vanessa Fudalla, MoAuba, Nico Schlotterbeck und Bernd Leno hat das erste eSport-Duell mit Spanien verloren.

Die Auswahl aus Frauen-Nationalspielerin, eSportler, U21- und A-Nationalspieler unterlag dem spanischen Quartett beim eFriendly mit 4:7.

Im entscheidenden Duell der A-Nationalspieler besiegte Marco Asensio Bernd Leno mit 3:2.

Die Duelle in der Übersicht

Vanessa Fudalla - Sheila Garcia 4:4 (3:1)

Die deutschen Farben bei den Frauen vertrat U19-Nationalspielerin Vanessa Fudalla. Sie traf auf die A-Nationalspielerin Sheila Garcia. Fudalla spielte mit Deutschlands Frauen im 85er-Modus eine 2:0- und 3:1-Führung in der ersten Hälfte heraus, kassierte im zweiten Durchgang aber drei Tore am Stück und rettete noch ein 4:4.

Damit ging im Ländervergleich jeweils ein Punkt an Deutschland und Spanien. 1:1 - Tore: 4:4

MoAuba - JRA10 1:3 (0:1)

Weltmeister MoAuba geriet gegen den spanischen eSportler JRA10 früh in Rückstand. In der 75. Minute gelang dem deutschen eNationalspieler der Ausgleich. Allerdings erzielte der Spanier im Gegenzug wieder das 2:1 für Spanien. Kurze Zeit später die Entscheidung. In der 85. Minute kassierte MoAuba das 1:3

Punkte im Ländervergleich: 1:4 - Tore: 5:7

Nico Schlotterbeck - Abel Ruiz 6:1 (3:1)

Erneut kein guter Auftakt für den DFB-Vertreter. Nico Schlotterbeck kassierte ebenfalls früh den Rückstand gegen Spaniens U21-Stürmer vom SC Braga. Allerdings antwortete Freiburgs Verteidiger mit einem Doppelschlag. Mit dem Pausenpfiff legte Schlotterbeck das 3:1 nach. Im zweiten Durchgang legte der deutsche U21-Verteidiger einen weiteren Doppelschlag nach und krönte mit dem 6:1 einen hervorragenden Auftritt.

Punkte im Ländervergleich: 4:4 - Tore: 11:8

Bernd Leno - Marco Asensio 2:3 (1:2)

Marco Asensio, der die La Liga Challenge in Spanien gewonnen hatte, mit besseren Chancen, traf Mitte der ersten Hälfte zum 1:0. Wenige Minuten später legte der Profi von Real Madrid das 2:0 nach. Kurz vor der Pause verkürzte Leno auf 1:2.

Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff gelang dem deutschen Keeper, der sich selbst aufstellte, der Ausgleich. Damit wäre Deutschland wieder Gesamtsieger gewesen. 20 Minuten vor Spielende erzielte Asensio das siegbringende 3:2. Leno vergab seine beste Chance mit Timo Werner, als er am Pfosten scheiterte.

Punkte im Ländervergleich: 4:7 - Tore: 13:11

