München – Fast ein Jahr liegt der 13:3-Triumph der New England Patriots gegen die Los Angeles Rams beim Super Bowl 52 in Atlanta zurück, am 2. Februar 2020 (live auf ProSieben und ran.de) spielen die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs in Miami ihren Nachfolger aus. Zu diesem Anlass suchen auch wir den Besten – allerdings auf dem virtuellen Rasen.

ran.de präsentiert in Kooperation mit der National Gaming League (NGL) die ran Football eTrophy, die den deutschen Dominator in Madden NFL 20 ermitteln wird.

ran Football eTrophy sucht Dominator in Madden NFL 20

Schon in der Vergangenheit war die Zusammenarbeit zwischen ran.de und der NGL von Erfolg gekrönt: Die National Gaming League war nicht nur an der Durchführung des German Supercups 2019 beteiligt, sondern zeichnete sich auch für die Organisation des Spielbetriebs der beiden vorangegangenen German Masters-Saisons als Kooperationspartner verantwortlich.

Die ran Football eTrophy sieht zunächst zwei Online-Turniere am 23. und am 27. Januar vor, die Wettbewerbe werden jeweils auf der PlayStation 4 ausgetragen. Der Anpfiff zum ersten Turnier mit 128 Spielern (am 23. Januar) ertönt um 20 Uhr, die zweite Ausgabe (27. Januar) startet bereits um 18 Uhr und bietet Kapazitäten für 256 Teilnehmer.

Dein Ticket zur Super-Bowl-Party in Oberhausen

Die beiden Sieger qualifizieren sich für das große Finale im Rahmen der diesjährigen ran Football Super Bowl Party in der Königs-Pilsener-ARENA am Centro in Oberhausen. Diese wird am 2. Februar erstmals auch der Öffentlichkeit ihre Pforten öffnen und ein Public Viewing beherbergen. Die Arena wird dann nach 21 Uhr in Deutschlands größte Sportsbar verwandelt, das Event bietet durchgängig abwechslungsreiches Programm.

Einer der Höhepunkte stellt das Endspiel in Madden NFL 20 dar: Die Finalisten der ran Football eTrophy erhalten inklusive einer Begleitperson freien Eintritt und messen sich direkt vor dem Start des Super Bowls vor großem Publikum auf der Bühne.

Die ran Football eTrophy bietet die Chance auf einen unvergesslichen Abend im Zeichen des Spitzensports – digital wie analog. Die Anmeldung für die Online-Qualifikationsturniere ist ab sofort HIER möglich.

