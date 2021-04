München – Fans der Formel 1 haben endlich ein Datum: Am 16. Juli hat das Warten ein Ende, dann erscheint das offizielle Videospiel zur Motorsport-Königsklasse, F1 2021. Das kündigten Codemasters und Electronic Arts am Donnerstag an. F1 2021 erscheint weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam.

Das Spiel beinhaltet die Teams, Piloten und Strecken der aktuellen Saison der Formel 1. Mit an Bord sind ein neuer Story-Modus, ein erweiterter Karrieremodus mit Zwei-Spieler-Option und mit Portimao, Imola und Jeddah drei neue Strecken, die für alle Spieler kostenlos nach Veröffentlichung des Spiels zur Verfügung gestellt werden.

Macher versprechen Emotionen

Die Macher versprechen in ihrer Ankündigung mehr Möglichkeiten, die Emotionen nachzuempfinden, "die auf höchstem Wettbewerbsniveau in der Königsklasse an der Tagesordnung sind".

"Braking Point“ heißt der neue Story-Modus, bei dem man als Formel 2-Pilot zum Star in der Formel 1 aufsteigen kann, mit allem, was dazu gehört wie Rivalitäten, Emotionen und auch Lifestyle. Der oft gescholtene Devon Butler feiert außerdem nach seinem Debüt in F1 2019 seine Rückkehr.

"Realer Saisonstart"

Neu bei F1 2021: Der Karrieremodus wird um eine neue Option für zwei Spieler erweitert, mit der Freunde online beitreten und entweder gemeinsam oder gegeneinander spielen können.

Dadurch, dass jeder Pilot selbst bestimmen kann, welche Fahrhilfen er in Anspruch nehmen möchte, sollen es auch unerfahrene Spieler mit den Veteranen aufnehmen können. Auch neu: Der "Reale Saisonstart" im Karrieremodus, durch den Spieler zu jeder Zeit in der laufenden Saison mit den aktuellen Fahrer- und Konstrukteurswertungen einsteigen können.



Die altbekannten Features umfassen zudem den Piloten-Manager-Spielmodus "Mein Team", den Splitscreen-Modus für zwei Spieler, die Möglichkeit, verkürzte Saisons in der F1 und der F2 zu spielen, die Integration von E-Sport sowie zugängliche Menüs und barrierefreie Steuerungsoptionen. Zum ersten Mal erscheint F1 2021 für Xbox Series X|S und PlayStation 5 – mit besserer Grafik und schnelleren Ladezeiten, kündigen die Macher an.

