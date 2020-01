München - Gute Nachrichten für Anime- und Gaming-Fans! Das japanische Entwicklerstudio "Bandai Namco Entertainment" hat am Montag das neue Videospiel "Captain Tsubasa Rise of New Champions" angekündigt.

Das Spiel soll im Laufe das Jahres 2020 für die Konsolen Playstation 4 und Nintendo Switch erscheinen, ein genaueres Datum ist allerdings noch nicht bekannt. Der Titel basiert, wie der Name schon verrät, auf der beliebten Fußball-Animeserie "Captain Tsubasa".

Während die bekannten Fußball-Games wie "FIFA" und "Pro Evolution Soccer" auf möglichst realistische Simulationen setzen, wird "Rise of New Champions" dem Trailer zufolge eher ein actionreiches Arcade-Spiel mit Anime-Grafik. So werden die Spieler, wie man dem Trailer entnehmen kann, unter anderem den aus der Serie bekannten "Tigerschuss" und diverse weitere speziellen Skills anwenden können.

Ich habe darauf viel mehr Bock als jedes FIFA!!!!#CaptainTsubasa https://t.co/I9jbNEiFtA — Viet Ruan (@PixelViet) January 21, 2020

Oh mein Gott. Seit Kindheitstagen träum ich von einem Tsubasa-Fußballspiel. Endlich!!!! #CaptainTsubasa: Rise of New Champions erscheint noch dieses Jahr für #PS4, #Switch & PC! pic.twitter.com/SlHgWeXglL — Onno (@daonno) January 21, 2020

Fifa und ProEvo können sich warm anziehen!!! @BandaiNamcoDE lässt aktuell echt alle Kindheitsträume wahr werden 😍 #CaptainTsubasa https://t.co/WwKLDwZnig — Izziano (@Izziano46) January 21, 2020

Bandai Namco ist bekannt für Games, die auf bekannten Animes basieren. Das Studio setzte auch schon Titel zu den Serien "Dragonball", "Digimon" und "One Piece" um. Jetzt also das nächste große Franchise aus Japan.

