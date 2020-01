München – FIFA-Youtuber Ben Paul ("NoHandGaming") hat sich via Instagram für seine antisemitische Äußerung aus dem Jahr 2017 entschuldigt.

"Falls sich jemand da draußen von dieser Aussage beleidigt gefühlt hat, es tut mir von Herzen leid, es sollte nicht so gemeint sein", so der YouTuber, der für Hertha BSC unter anderem in der Virtual Bundesliga zum Einsatz gekommen war, in einem Video.

"Ich kann es verstehen, dass Hertha nun nicht mehr mit mir zusammenarbeiten möchte, aber […] ich distanziere mich davon, ein Antisemit oder ein Rassist zu sein, ich habe damit wirklich nichts am Hut."

Die Virtual Bundesliga

In einem Video von 2017, das Paul auf der Video-Plattform "TikTok" hochgeladen hat, schrie er "Schon wieder ein verf****** Furz dazwischen, ich glaube meine Mutter ist im KZ geboren" ins Mikrofon.

Die eSports-Abteilung von Hertha BSC hat nach Kenntnisnahme dieses Vorfalls jegliche Zusammenarbeit beendet. Zum Zeitpunkt des verbalen Ausrasters war Ben Paul noch nicht bei Hertha engagiert.

