München - Ob Obi-Wan Kenobi, Darth Vader, Indiana Jones oder Spider-Man: In dem Online-Shooter Fortnite kann mit den verschiedensten Figuren und Fantasie-Gestalten gespielt werden.

Neben zahlreichen Comicfiguren, Film- und Serien-Helden haben es auch Stars wie beispielsweise Pop-Sternchen Ariana Grande in das knallbunte Video-Game geschafft. Und auch einige Sport-Stars sind dabei, ganz frisch ist Patrick Mahomes in den beliebten Shooter integriert worden. Die Spielerinnen und Spieler können sich nun mit dem Star-Quarterback der Kansas City Chiefs dem Gefecht im Battle-Royal-Modus stellen.

Wir zeigen euch, mit welchen Sportstars ihr noch in Fortnite antreten könnt.

Patrick Mahomes:

Der Quarterback ist seit dieser Woche bei Fortnite als Skin erhältlich, dieser kann im Item-Shop erworben oder freigespielt werden. Der 26-Jährige tritt ziemlich lässig im roten Kapuzenpulli und Jeans an, kann aber auch in eine Art Gladiator verwandelt werden. Eine Variante des Mahomes-Skin ist auch im schicken Anzug spielbar.

Lasst uns in die Geschichte eingehen!



Patrick Mahomes macht den perfekten Wurf und landet direkt in Fortnite.



Mehr Infos findet ihr hier: https://t.co/WC7Pp9MYsv pic.twitter.com/Ty6Sq3QM3W — FortniteDE (@FortniteDE) August 22, 2022

Naomi Osaka:

Auch der Tennis-Superstar aus Japan ist in Fortnite vertreten. Osaka kann in zwei verschiedenen, knallbunten Outfits gespielt werden. Als Spitzhacke benutzt Osakas Figur, na klar, einen Tennisschläger.

She’s here to win, are you?



Grab the @naomiosaka Set before it leaves the Shop pic.twitter.com/h2g5eezd69 — Fortnite (@FortniteGame) March 12, 2022

John Cena:

Wrestling und ein Battle-Royal-Spiel, das passt. Dass John Cena seinen eigenen Skin in Fortnite hat, ist deshalb nicht sehr verwunderlich. Der Superstar tritt mit Mütze und freiem Oberkörper an, ganz wie wir ihn kennen.

Ihr wollt etwas? Dann kommt her und holt es euch! 💪



Das John Cena Set ist nur noch bis morgen im Store, also seid lieber schnell. 👀 pic.twitter.com/BO5H0ciUPj — FortniteDE (@FortniteDE) August 6, 2022

LeBron James:

Wenn es um Sport-Superstars geht, darf LeBron James natürlich nicht fehlen. Der Forward der L.A. Lakers ist sowohl im Space-Jam-inspirierten Basketball-Outfit wie auch in coolen Privatklamotten spielbar. Natürlich mit Krone, wie es sich für King James gehört.

Der King ist da!



Schnappt euch beide LeBron Outfits jetzt im Item-Shop. pic.twitter.com/2PP71s2TBo — FortniteDE (@FortniteDE) July 15, 2021

Neymar jr.

Neymar ist selbst ein begeisterter Zocker, eine Kollaboration mit Fortnite lag also auf der Hand. Der Superstar von PSG tritt unter anderem in Fußballkleidung an, die an die brasilianische Nationalmannschaft angelehnt ist. Als Rückenaccessoire trägt er einen Pokal, der an den Weltmeisterpokal erinnert. Neymars Skin hat auch einige coole Dance-Moves drauf und ist in eine Art Raubkatze verwandelbar.

Habt ihr schon alle @neymarjr Challenges gemacht?



Schließt die Challenges ab und feiert mit dem "Immer locker bleiben" Emote! pic.twitter.com/ynJNTuX1Z1 — FortniteDE (@FortniteDE) April 29, 2021

Harry Kane und Marco Reus:

Was Harry Kane und Marco Reus über ihren Job als Fußballer hinaus verbindet, ist nicht bekannt. Aber zur Europameisterschaft im vergangenen Jahr wurden beide im Doppelpack bei Fortnite präsentiert. Natürlich stilecht in Fußballkleidung. Beide Skins scheinen relativ selten zu sein, weder Kane noch Reus trifft man auf der Insel häufig an.

Chloe Kim:

Zweimal hat Chloe Kim Gold bei Olympischen Spielen im Freestyle Snowboarden gewonnen. Dazu holte die Amerikanerin etliche Medaillen bei den X-Games. Völlig zu Recht ist die 22-Jährige deshalb auch bei Fortnite als spielbare Figur vertreten.

Die Olympiasiegerin, Königin der Halfpipe und neue Fortnite-Ikone ist auf der Insel eingetroffen. 🏂



Holt euch das Chloe-Kim-Set jetzt im Shop! pic.twitter.com/QCrZzvbJFO — FortniteDE (@FortniteDE) March 27, 2022

