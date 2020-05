München - Mit dem Laureus "Race for Good" will die "Laureus Sport for Good"-Stiftung im Mai Spenden sammeln, um auch in diesen schwierigen Zeiten benachteiligte Kinder und Jugendliche zu unterstützen.

Nachdem das Event im April bereits ein voller Erfolg war, soll auch im Mai der virtuelle Asphalt für den guten Zweck glühen. Fans haben während dem Stream die Möglichkeit, unterschriebene Fan-Artikel der Stars zu gewinnen. Als Hauptreis winkt eine VIP-Reise zu den ADAC GT Masters. Startschuss des Spektakels ist um 20 live auf ran.de.

Rennfahrer vs. E-Racer

Das Teilnehmerfeld kann sich sehen lassen: Neben den Könnern der Sim-Race-Szene treten auch der ehemalige Formel-1-Star Rubens Barrichello sowie der Sieger der DTM 2018 Gary Paffett an. Alle Stars treffen dabei in drei unterschiedlichen Rennen aufeinander und messen sich in der Simulation.

Dabei werden zusätzlich Qualifyings mit unterschiedlichen Autos gefahren, unter anderem einem F3 Dallara. Da sich die Wettkampfbedingungen möglichst nah an der Realität orientieren sollen, wird es auch für alle Rennen einen Race-Steward geben.

Die E-Racer haben sich an den Vortagen über mehrere Online-Rennen qualifiziert. Die zehn Schnellsten sind nun die Gegner für die 15 Rennprofis, die ihre Fähigkeiten am Simulator unter Beweis stellen wollen.

Die "Race for Good"-Challenge ist aber bei weitem nicht die einzige im Motorsport in dieser Woche auf ran.de. Am kommenden Wochenende kommt es zum zweiten großen virtuellen Motorsport-Weekend live auf ran.de.

