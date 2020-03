München - Ein alter Bekannter kehrt zurück: Spielehersteller 2K arbeitet wieder mit der NFL zusammen, beide Parteien verkündeten am Dienstag eine mehrjährige Partnerschaft. Wie 2K mitteilte, beinhaltet die Zusammenarbeit die Entwicklung mehrerer Football-basierter Spiele.

Eine direkte Konkurrenz zum Klassiker Madden von Konkurrent EA Sports wird es aber nicht direkt geben, denn wie es in der Mitteilung heißt, geht es um "Non-Simulation-Football-Games".

Simulationen bleiben Sache von EA Sports

Heißt: Simulationen wie Madden bleiben Hoheitsgebiet von EA Sports. Was das am Ende für die Art der 2K-Spiele genau bedeutet, bleibt zunächst unklar. Klar ist aber: Durch den Deal kann nun auch 2K die NFL-Lizenz, unter anderem also Namen, Daten und Trikots, nutzen. Interessant: Medienberichten zufolge soll der Deal zwischen EA Sports und der NFL Ende 2021 auslaufen.

2K-Fans müssen sich aber noch ein wenig gedulden. "Die Projekte befinden sich in einer frühen Entwicklungsphase", heißt es in der Mitteilung. Die erste Veröffentlichung ist daher erst für 2021 vorgesehen.

"Wir freuen uns sehr darüber, erneut mit der NFL zusammenzuarbeiten, um mehrere Videospiele zu entwickeln, die auf leicht zugänglichen Spielspaß und soziale Erfahrungen ausgerichtet sind", sagte David Ismailer, Präsident von 2K.

Macher von NBA2K-Reihe

Bekanntestes Sportspiel des Unternehmens ist ohne Frage die NBA2K-Reihe. Eine NFL-Reihe gab es von 1999 bis 2004 ebenfalls, ehe EA Sports die Rechte erhielt. Weitere erfolgreiche 2K-Spiele: Borderlands, BioShock, Mafia und Sid Meier's Civilization.

"Der Ausbau der NFL-Präsenz in der Gaming-Welt liegt im Fokus der Liga, um die nächste Generation unserer Fanbase zu erreichen. Die Wiederbelebung unserer Partnerschaft mit 2K ist in diesem Zuge ein naheliegender Schritt", sagte Joe Ruggiero, Vice President of Consumer Products bei der NFL.

