München – Können sich Hobby-Manager auf einen neuen Leckerbissen freuen? Am 10. Juni kommt mit We Are Football ein neues Manager-PC-Spiel auf den Markt, hinter dem niemand geringeres als Gerald Köhler steckt. Der war einst Mastermind hinter Anstoss 1 bis 3 sowie von 2002 bis 2010 der Fußball-Manager-Serie von EA Sports.

Beide Serien standen im Gegensatz zum derzeitigen Marktführer, dem Football Manager von Sports Interactive und Sega, für schnelles Spieltempo. Und auch bei We Are Football, das von Publisher THQ Nordic vertrieben wird, soll das Spielen einer kompletten Saison an einem Abend kein Problem sein.

Edition "Bundesliga" mit Originaldaten

Das PC-Spiel soll in zwei Varianten auf den Markt kommen: Die Standard-Version muss ohne Originaldaten auskommen, ist dafür aber wie schon die Anstoss-Reihe mit einem mächtigen Editor ausgestattet. Für einen noch nicht bezifferten Aufpreis ist allerdings auch die exklusive Edition "Bundesliga" zu haben, in der die Originalnamen, -Logos und -spieler der beiden höchsten deutschen Spielklassen sowie die ersten beiden Frauen-Bundesligen enthalten sein werden.

Ein Teaser gibt erste Einblicke in das neue Game:

