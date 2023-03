von Oliver Jensen

WWE 2K hat für Wrestling-Fans eine ähnliche Bedeutung wie FIFA für Fußball-Fans oder Madden für NFL-Fans. In der jüngeren Vergangenheit erlebte das Spiel allerdings Schwankungen. Nachdem WWE 2K20 unter anderem wegen einer überraschend schlechten Grafik und unzähligen Bugs floppte, legte der Entwickler eine eineinhalbjährige Entwicklungspause ein.

Das hatte sich gelohnt: WWE 2K22 war grafisch deutlich besser, hatte weniger Bugs und bot zudem einen sehr großen Spielumfang. Am gestrigen Freitag erschien mit WWE 2K23 der neueste Teil. Ob sich ein Neukauf dafür lohnt?

Im Showcase gegen John Cena antreten

Als Coverstar dient der 16-malige Wrestling-Champion John Cena, der im Sommer 2022 sein 20-jähriges Jubiläum in der WWE feierte. Cena ist auch der Titelheld in dem "2K Showcase", also der interaktiven Sport-Entertainment-Dokumentation.

Der Spieler durchlebt darin noch einmal die großen Kämpfe der Wrestling-Ikone. Cena selbst blickt vorher auf die früheren Kämpfe zurück und erklärt, welche Bedeutung diese Duelle für ihn hatten. Einen ähnlichen Modus gab es bei WWE 2K22 mit Rey Mysterio.

Allerdings wählt WWE 2K23 hier einen ungewohnten Ansatz. Der Spieler schlüpft nämlich nicht in die Rolle des Titelhelden, sondern steuert dessen Gegner und muss Cena bezwingen. Das ist ungewohnt, sorgt aber zumindest für eine gewisse Abwechslung, weil man immer wieder mit anderen Wrestlern antritt.

Ebenfalls neu in WWE 2K23 sind die WarGames. Darin treten zwei Teams mit jeweils drei oder vier Wrestlern an – und zwar in zwei Ringen, die direkt nebeneinander liegen und von einem Käfig umgeben sind. Auch wenn die Übersicht dabei teilweise etwas verloren geht, lassen sich diese Ringschlachten gut steuern.

Große Auswahl an aktuellen und früheren Wrestling-Stars

Die Auswahl an Wrestling-Stars ist wie gewohnt sehr groß. Neben den aktuellen Stars sind auch ehemalige Wrestler aus der früheren Zeit vertreten, als die WWE noch WWF hieß – die Älteren unter uns werden sich erinnern.

Nicht nur die aktuellen Superstars der damaligen Zeit wie Hulk Hogan oder Bret Hart lassen sich spielen, sondern auch Stars aus der "zweiten Reihe" wie zum Beispiel Razor Ramon oder der fiese Clown Doink.

Das Spiel bietet insgesamt einen sehr breiten Spielumfang, zudem unter anderem auch zwei Story-Modis mit einem männlichen und einer weiblichen Protagonisten, die sich in der WWE einen Namen machen wollen. Erneut dabei ist auch der GM-Modus, in dem der Gamer selber als Veranstalter auftritt. Insgesamt gelingt es dem Game sehr gut, die Showelemente dieses Sports mit den spektakulären Walk-Ins etc. einzufangen.

Die Steuerung ist sehr komplex und könnte Einsteiger mit den vielen verschiedenen Moves ein wenig überfordern. Gerade am Anfang ist man vielfach dazu geneigt, einfach wild irgendwelche Tasten zu drücken und zu hoffen, dass die Figur die richtigen Aktionen ausführt. Es erfordert Zeit, um dieses Spiel richtig zu erlernen.

Fazit: WWE 2K23 ist eine sehr gelungene Wrestling-Simulation mit einem sehr breiten Spielumfang und einer tollen Präsentation. Die Weiterentwicklung von WWE 2K23 gegenüber WWE 2K22 fällt allerdings längst nicht so groß aus wie zwischen WWE 2K20 und WWE 2K22 – allerdings war dies auch nicht zu erwarten.