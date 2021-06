Virtual Bundesliga

JETZT LIVE auf P7 MAXX: VBL Grand Final 2021

Die Virtual Bundesliga sucht am 6. Juni 2021 ihren Deutschen Meister im Einzel. Das VBL Grand Final by bevestor seht ihr am Sonntag von 17 Uhr bis 20:15 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de.

Livestream starten