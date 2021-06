Es ist so weit! Wer krönt sich beim VBL Grand Final by bevestor zum Deutschen Einzelmeister 2021 an der Konsole? Wie läuft das kommende Finalwochenende ab und in welchem Modus wird gespielt? Alle Infos zum Finale der Virtual Bundesliga 2021 - am Sonntag ab 17 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de.