Kaiserslautern - Als Schiedsrichter Sven Waschitzki-Günther am Freitagabend um 20:32 Uhr den Zweitliga-Start anpfiff, wurde der altehrwürdige Betzenberg in Kaiserslautern kurzerhand zum Tollhaus. Ein riesiger Jubel brach aus, von den Tribünen schallte es immer wieder voller Inbrunst "FCK, FCK, FCK" oder "Hier regiert der FCK" hinunter auf den grünen Rasen und überhaupt schaute man bei den Fußballfans in den rot-weißen Klamotten nur in freudige und überaus strahlende Gesichter. Kein Wunder.

Die Leidenszeit in und um Kaiserslautern ist endlich vorbei. Nach vier Jahren und exakt 1530 Tagen sind die Roten Teufel zurück im Profigeschäft, gehören wieder zu den 36 besten Fußballvereinen Deutschlands und durften als Aufsteiger dann direkt auch noch das Eröffnungsspiel der neuen Zweitligasaison 2022/2023 gegen Hannover 96 bestreiten. Vor eigenem Publikum. Mehr Wertschätzung für diesen traditionsreichen Verein kann es kaum geben. Eine Rückkehr mit ordentlich Karacho.

Schuster beschwört Team und Fans vor dem Zweitliga-Auftakt

Die "Dämonen" von damals sind also besiegt, der Abstieg im Sommer 2018 vergessen, die neuen Helden in Lautern heißen jetzt Terrence Boyd, Jean Zimmer, Mike Wunderlich, Erik Durm oder Andreas Luthe. Die Vorfreude in der Stadt und der kompletten Pfalz war schon seit Wochen greifbar, es war, als ob eine ganze Region geradezu pulsieren würde.

Fritz Walters Erben mobilisieren wieder die Massen, lassen Menschen von jung bis alt den Schal mit den drei großen Initialien "F", "C", und "K" wieder mit großem Stolz durch Kaiserslautern und über die Stadtgrenzen hinaus tragen. Und genau diese Menschen pilgerten nun wie zu besten Bundesliga- oder Europapokalzeiten wieder hoch zu "ihrem" Fritz-Walter-Stadion oder wie die Einheimischen sagen: "Uff de Betze".

Denn FCK-Coach Dirk Schuster hatte im Vorfeld der Hannover-Partie nochmal sehr klar gemacht, dass der Klassenerhalt nur gemeinsam geschafft werden könne, wenn Mannschaft und Fans eine Einheit bilden würden. "So, wie sie es in der Relegation gegen Dynamo Dresden waren", erinnerte Schuster nochmal an den Erfolg über die Sachsen, der gleichzeitig den Aufstieg in die Zweite Liga bedeutete.

Die Anhänger der Roten Teufel ließen sich nicht lange bitten und lieferten vor, während und nach dem Spiel stimmungstechnisch mächtig ab, peitschen und trommelten ihr Team immer wieder lautstark nach vorne und gaben so wahrlich den "zwölften Mann" im eigenen Stadion. Die Fans der Roten Teufel brachten also - wie man das als "Beelzebub" eben so macht - mächtig Feuer in die Partie. Ein Fakt, der die Gäste aus Niedersachen offensichtlich beeindruckte.

Wunderlich bringt den Betzenberg zum Beben

Doch nicht nur das. Auch die harte, aggressive, zum Teil ruppige, vor allem aber überaus engagierte Gangart der Schuster-Elf machte den Hannoveranern mächtig zu schaffen. Das Team des neuen Chefcoaches Stefan Leitl kam zu Beginn überhaupt nicht ins Spiel und leistete sich viele Unkonzentriertheiten. So wie in der elften Minute, als 96-Innenverteidiger Julian Börner ausrutschte, FCK-Stürmer Boyd den Ball stibitzte, seinen Teamkollegen Wunderlich bediente und der den Ball zum viel umjubelten 1:0 in die Maschen wuchtete.

Das erste Lauterer Zweitligator seit dem 6. Mai 2018, als damals noch Sebastian Andersson - mittlerweile beim 1. FC Köln unter Vertrag - das "goldene Tor" zum 1:0 am 33. Spieltag gegen den FC Heidenheim erzielte. Damals ein wertloser Sieg, weil der Abstieg zu diesem Zeitpunkt bereits besiegelt war. Doch jetzt sind die Roten Teufel wieder da. Und wie. Sie kratzten, bissen, kämpften. Zweitligafußball deluxe also. Ganz, wie sich die Fans und auch Cheftrainer Schuster sich das vorstellen. "Wir haben mit jeder Faser diesem Spiel verschrieben. Die Mannschaft hat sich tragen lassen vom Publikum, das ist schon genial", sagte Schuster bei SAT.1 nach einem Spiel, das einige Tage nachhallen dürfte.

Hannover hingegen versuchte es immer wieder spielerisch, zeigte auch in Ansätzen durchaus vernünftige Ballstafetten, doch die Lauterer schafften es mit ihren - im positiven Sinne - "einfachen Mitteln" immer wieder aufs Neue, die Bemühungen der 96er im Keim zu ersticken. Gefährliche Torsituationen der Gäste blieben somit Mangelware, FCK-Keeper Luthe verlebte dadurch einen weitestgehend ruhigen Abend in seinem neuen "Wohnzimmer" in Kaiserslautern. "Ohne Leidenschaft hätten wir Hannover nicht bremsen können", erklärte Schuster.

Last-Minute-Tor von Kraus lässt FCK jubeln

Doch dann kam die 80. Minute. Havard Nielsen nutzte ein kurzes Durcheinander in der Lauterer Defensive - der Ball flipperte dabei wild durch den Sechzehner - und glich ganz nüchtern für Hannover aus. 1:1. Das Ende der rot-weißen Glückseligkeit? Mitnichten! Denn der altehrwürdige Betzenberg entfaltete in der 90. Minute mal wieder seine alte Magie, als Kevin Kraus den Ball nach einer Standardsituation mit dem rechten Fuß mit vollem Körpereinsatz ins 96-Tor hämmerte.

Es folgte ein rot-weißer Jubelschrei, den man wahrscheinlich bis nach Mannheim oder Saarbrücken hörte. Unfassbare Szene, unglaubliche Stimmung. "Der FCK ist wieder da" hallte es durch die Arena, keinen hielt es mehr auf den Sitzen. Ein Auftakt(sieg) nach Maß für die Roten Teufel.

"Wir haben eine brutale Leidenschaft gezeigt. Wir sind eine geile Truppe, geben uns nie auf und mit dem Stadion ist sowieso alles möglich", meinte der emotionale Wunderlich kurz nach Spiel. "Das ist schwierig zu beschreiben, das muss man erleben", setzte FCK-Coach Schuster hinzu.

Angetrieben vom bedingungslosen Support der FCK-Fans, die für Lautern in dieser Saison noch zu einem großen Faustpfand und Vorteil im Kampf um den Klassenerhalt werden können. Ein erster Schritt in diese Richtung ist jedenfalls schon einmal gemacht.

