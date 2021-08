Köln - Jahn Regensburg hat die Tabellenführung in der 2. Bundesliga am dritten Spieltag erobert. Die Oberpfälzer feierten durch das 3:0 (2:0) bei Holstein Kiel den dritten Sieg und lösten mit neun Zählern den FC St. Pauli ab. Die Millerntor-Elf hatte am Freitag das Hamburger Derby gegen den HSV mit 3:2 (1:1) für sich entschieden.

Seinen Fehlstart setzte Hannover 96 mit einem 0:2 (0:0) bei Dynamo Dresden fort, die Sachsen klettern damit auf Platz zwei. Der SV Sandhausen und der Karlsruher SC trennten sich torlos. Der KSC verpasste durch das Remis den Sprung an die Tabellenspitze und ist punkt- und torgleich mit Dresden Zweiter vor den zählergleichen St. Paulianern (je sieben Punkte).

Nürnberg mit Arbeitssieg gegen Düsseldorf

Der 1. FC Nürnberg setzte sich mit 2:0 (0:0) gegen Fortuna Düsseldorf durch. Christopher Schindler (58.) traf zur Führung, Enrico Valentini erhöhte per Foulelfmeter (90.+8).

Kiel wartet derweil weiter auf den ersten Punkt: Die Störche, Dritter in der vergangenen Saison und Teilnehmer an den Relegationsspielen gegen den Bundesligisten 1. FC Köln, verloren auch gegen den SSV Jahn. Max Besuschkow (20.), Benedikt Gimber (40.) und Julian Korb (58., Eigentor) sorgten für die Jahn-Tore.

Die Kieler sind zudem weiter torlos in dieser Saison. In den ersten beiden Spielen gegen den FC St. Pauli und Schalke 04 hatte es jeweils 0:3-Pleiten gegeben.

Christoph Daferner (47.) mit seinem dritten Tor in der laufenden Spielzeit und Sebastian Mai (82.) trafen vor 13.780 Zuschauern für die noch ungeschlagenen Dresdener, die mit sieben Punkten so gut wie noch nie nach drei Spielen in der 2. Bundesliga dastehen. Hannover startete mit nur einem Punkt so schlecht wie zuletzt 1993/94.

