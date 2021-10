90 Fazit:

Der FC Schalke 04 feiert einen späten, aber hochverdienten 1:0-Auswärtssieg bei Hannover 96 und festigt seine Position in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga. Nach dem torlosen Pausenunentschieden blieben die Königsblauen das bestimmende sowie deutlich gefährlichere Team und schrammten durch Bülter (48.), Kamiński (54.) und Drexler (55.) jeweils hauchdünn am Führungstreffer vorbei; alle drei Topchancen wurden durch Torhüter Zieler vereitelt. Um die Stundenmarke herum bekamen sie im Weg nach vorne wieder etwas mehr Gegenwehr, ohne in der eigenen Abwehr auch nur ein einziges Mal gefordert zu werden. Nachdem Joker Ranftl mit einem Schuss aus mittlerer Distanz eine weitere Gelegenheit höchster Qualität ungenutzt gelassen hatte (70.), rannte die Grammozis-Truppe weitgehend ideenlos an. Tief in der Nachspielzeit konnte sie durch Kamiński dann doch noch den Siegtreffer erzwingen (90.+5). Hannover 96 tritt am Sonntag beim SSV Jahn Regensburg an. Der FC Schalke 04 empfängt am Samstag die SG Dynamo Dresden. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Tooor für FC Schalke 04, 0:1 durch Marcin Kamiński

Die fünfte Minute der Nachspielzeit lässt alle Königsblauen jubeln! Drexlers Flanke von der linken Außenbahn verlängert Pálsson per Kopf vor die Füße Kamińskis. Der packt nach der Annahme aus mittigen zehn Metern einen Seitfallzieher aus, der unhaltbar in der halbhohen linke Ecke einschlägt.

90 Dauerhaften Druck auf die Heimabwehr kann Schalke in der Nachspielzeit nicht mehr erzeugen. Auch der Gast operiert nun nur noch mit langen Schlägen.

90 Hannover könnte mit einem Freistoß jenseits der Mittelinie noch einmal für Gefahr sorgen. Kerks Ausführung mit dem linken Innenrist ist aber viel zu hoch angesetzt und am Elfmeterpunkt leichte Beute für Gästeschlussmann Fraisl.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 6

Wegen etlicher Unterbrechungen soll der Nachschlag in der HDI-Arena 360 Sekunden betragen.

88 Kann sich S04 noch eine weitere gute Möglichkeit zum dritten Sieg in Serie erarbeiten oder hält der personalstarke Abwehrriegel der Niedersachsen? Obwohl Schalke noch nicht auf Dreier-Kurs ist, feiern die Gästefans ihren Lieblingsverein lautstark, während vom Heimpublikum nur wenig zu hören ist.

86 Einwechslung bei Hannover 96: Hendrik Weydandt

86 Auswechslung bei Hannover 96: Tom Trybull

86 Einwechslung bei Hannover 96: Sebastian Stolze

86 Auswechslung bei Hannover 96: Linton Maina

85 Einwechslung bei FC Schalke 04: Darko Churlinov

85 Auswechslung bei FC Schalke 04: Rodrigo Zalazar

84 Zalazar behauptet den Ball auf der rechten Sechzehnerseite gegen zwei Verteidiger. Er passt auf Höhe der Fünferkante flach und hart vor den Kasten. Hannovers frischer Keeper Hansen ist rechtzeitig vorgerückt und wirft sich vor Terodde auf den Ball.

81 Gelbe Karte für Marvin Pieringer (FC Schalke 04)

Der Ex-Würzburger kommt unweit der Mittellinie einen Schritt zu spät gegen Ondoua.

80 Kerk und Ondoua schlagen hohe Bälle in den Sechzehner der Königsblauen. Diese können die Vorlagenversuche problemlos klären. Hannovers Spitze Hinterseer erlebt einen niederschmetternden Abend.

78 Einwechslung bei Hannover 96: Martin Hansen

78 Auswechslung bei Hannover 96: Ron-Robert Zieler

77 Der ehemalige Nationalmannschaftstorhüter verschwindet mit der Unterstützung zweier Betreuer in den Katakomben. Ersatzmann Hansen steht schon zur Einwechselung bereit.

76 Mit Wadenschmerzen hat sich der bärenstarke 96-Keeper Zieler hingesetzt und zeigt der Bank sofort an, dass er die Partie nicht beenden kann.

74 Gelbe Karte für Jannik Dehm (Hannover 96)

Dehm steigt dem Sekunden zuvor für Bülter eingewechselten Pieringer auf der linken Abwehrseite von hinten in die Beine, um eine defensive Unterzahlsituation zu verhindern. Die dritte Verwarnung der Partie ist fällig.

74 Einwechslung bei FC Schalke 04: Marvin Pieringer

74 Auswechslung bei FC Schalke 04: Marius Bülter

73 Hannovers Anhängerschaft wartet immer noch auf eine im Ansatz gefährliche Szene im Strafraum der Gelsenkirchener. Für 96 scheint es ausschließlich darum zu gehen, das torlose Remis über die Zeit zu retten.

70 Ranftl fehlen Zentimeter! Der Österreicher bekommt im halbrechten Angriffsraum keinen Verteidigerdruck und kann den Ball deshalb aus gut 22 Metern mit dem linken Innenrist in Richtung langer Ecke zirkeln. Er verfehlt die Stange hauchdünn.

68 Die Königsblauen pusten vor dem Beginn der Schlussphase durch, kombinieren sich in diesen Minuten nicht mehr so einfach bis an den gegnerischen Sechzehner. Zweifellos werden sie aber noch einmal probieren, den dritten Sieg in Serie zu erzwingen.

65 Hannovers Coach Zimmermann will seine Mannschaft mit einem Doppelwechsel beleben. Für KRanjc und Beier bringt er Muroya und Ondoua.

64 Einwechslung bei Hannover 96: Gaël Ondoua

64 Auswechslung bei Hannover 96: Maximilian Beier

63 Einwechslung bei Hannover 96: Sei Muroya

63 Auswechslung bei Hannover 96: Luka Krajnc

61 Das einzig Positive aus Sicht der Niedersachsen ist der Zwischenstand. Die erste Viertelstunde nach dem Seitenwechsel ist für die Roten noch einmal eine Verschlechterung zum weitgehend passiven ersten Abschnitt.

58 Schalke hätte den ersten Treffer des Abends längst verdient, kommt mittlerweile auf 18 Schüsse in Richtung Heimkasten. Pálssons Versuch mit dem rechten Fuß segelt aus halblinken 21 Metern weit über Zielers Gehäuse hinweg.

55 Drexler scheitert ebenfalls an Zieler! Der Ex-Kölner nickt nach einer von der rechten Fahne durchgerutschten Ecke aus gut acht Metern auf die obere halblinke Ecke. Erneut verhindert Zieler den Einschlag, ist wieder mit der rechten Hand zur Stelle.

54 Kamiński mit der Riesenchance zur Schalker Führung! Nach Ouwejans Freist0ßflanke vom rechten Flügel landet ein abgefälschter Schuss Pálssons vor den Füßen des Ex-Stuttgarters. Der will aus fünf Metern mit dem rechten Innenrist vollenden, scheitert aber an Zieler, der im Torzentrum mit einem tollen Reflex per rechtem Arm rettet.

51 Weder Jan Zimmermann noch Dimitrios Grammozis haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

48 Bülter hat das 0:1 auf dem Fuß! Der Ex-Unioner wird aus dem Mittelfeld mit einem Steilpass an die halbrechte Sechzehnerkante geschickt. Bei dichter Verfolgung durch Abwehrmann Börner will er den herauslaufenden Keeper Zieler mit einem flachen Schuss überwinden. Hannovers Torhüter wehrt mit dem rechten Schienbein ab.

46 Willkommen zurück zum zweiten Durchgang in der HDI-Arena! Schalke präsentiert sich beim ehemaligen Bundesligarivalen nach den beiden Siegen vor der Länderspielpause als selbstbewusst und phasenweise als das deutlich spielstärkere Team. Im letzten Felddrittel benötigt der Absteiger allerdings mehr Präzision, um seine Überlegenheit in eine entsprechende Anzahl an guten Abschlüsse umzuwandeln.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

0:0 steht es zur Pause der Zweitligapartie zwischen Hannover 96 und dem FC Schalke 04. Die Königsblauen waren in der ersten Viertelstunde mit hohen Ballbesitzwerten tonangebend und kamen nach mehreren Annäherungen durch Aydıns Pfostentreffer zu einer ersten Topchance (13.). Sie setzten ihre Dominanz in der Folge fort, tauchten aber seltener am und im gegnerischen Strafraum auf. Da die Niedersachsen im Zusammenspiel kaum etwas Produktives auf den Rasen brachten, flachte der Unterhaltungswert des Duells der ehemaligen Bundesligisten ab. In den jüngsten 15 Minuten zeigten die Roten zeitweise zwar etwas mehr Präsenz im Mittelfeld, ohne die Harmlosigkeit im Vorwärtsgang ablegen zu können. S04 verzeichnete durch einen Fernschuss Ouwejan die zweitbeste Möglichkeit des ersten Abschnitts (42.). Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Durchgang eins in der HDI-Arena soll 180 Sekunden betragen.

42 Ouwejan gegen Zieler! Der Niederländer gelangt im offensiven Zentrum vor die letzte gegnerische Linie und schießt aus gut 20 Metern mit dem linken Spann auf die halbhohe rechte Ecke. Zieler hebt rechtzeitig ab und pariert zur Seite.

41 Kerk zirkelt einen Freistoß von der rechten Angriffsseite mit viel Effet auf den Elfmeterpunkt. Gästeschlussmann Fraisl hat dies vorausgeahnt und fängt den Ball sicher aus der Luft.

39 Wirklich begeistern können die Roten ihre Anhänger auf den Rängen noch nicht, aber nach der sehr passiven Anfangsphase gestalten sie die Kräfteverhältnisse zumindest ausgeglichener. Auf ihren erste Gelegenheit warten sie aber noch.

36 Ouwejans halbhohe Eckstoßflanke von der rechten Fahne wird am ersten Pfosten durch Bülter verlängert. Am langen Fünfereck setzt Terodde zu einem Seitfallzieher an, doch Abwehrmann Franke kann diesen mit fairen Mitteln unterbinden.

33 Thiaw schraubt sich nach Drexlers Freistoßflanke aus dem halblinken Angriffskoridor vor dem langen Pfosten am höchsten. Aus gut neun Metern nickt er allerdings weit rechts am Ziel vorbei.

32 Gelbe Karte für Tom Trybull (Hannover 96)

Trybull erwischt Terodde auf der halbrechten Abwehrseite mit offener Sohle. Als erster Hannoveraner wird er mit einer Verwarnung bestraft.

30 Hinterseer produziert infolge einer Hereingabe Ernsts aus mittigen sechs Metern einen Fallrückzieher, bringt aber nur einen Kullerball zustande. Der ehemalige Südkorea-Legionär hat ohnehin einen Schritt im Abseits gestanden.

27 Nach gut 90-sekündiger Behandlung außerhalb des Platzes kehrt Drexler zurück und beendet die zweite Unterzahlphase der Königsblauen.

25 Mit Drexler hat es einen weiteren Gästeakteur erwischt; der ehemalige Kölner muss auf dem Rasen am rechten Knöchel behandelt werden.

22 Das Zimmermann-Team ist noch überhaupt nicht in dieser Partie angekommen, schafft es bisher nur mit hohen Schlägen in den gegnerischen Sechzehner.

19 Neuzugang Ranftl (LASK) ersetzt Aydın auf dem rechten Flügel. Der Österreicher, als Stammspieler in die Saison gestartet, gehört momentan nur zum erweiterten Aufgebot der Schalker.

18 Einwechslung bei FC Schalke 04: Reinhold Ranftl

18 Auswechslung bei FC Schalke 04: Mehmet-Can Aydın

17 Aydın hat sich nun schon zum zweiten Mal auf den Boden gesetzt und wird mit Muskelproblemen wohl nicht weitermachen können. Gästetrainer Dimitrios Grammozis ist anscheinend zu einem frühen Tausch gezwungen.

14 Gelbe Karte für Marcin Kamiński (FC Schalke 04)

Kamiński wirft im linken Mittelfeld von Beier überlaufen und kann den Youngster dann nur noch mit einem Trikotzupfer stoppen. Referee Cortus ahndet dieses Vergehen mit der ersten Gelben Karte des Abends.

13 Aydın scheitert am linken Pfosten! Das Eigengewächs wirft im Rahmen eines Gegenstoßes über halbrechts den Turbo an. Im Sechzehner angekommen, befördert er den Ball aus gut 13 Metern mit dem rechten Spann auf die flache linke Ecke. Für den geschlagenen Keeper Zieler rettet das Aluminium.

10 Terodde mit dem Kopf! Der Rekordjäger verlängert Ouwejans scharfe Hereingabe aus der linken Halbspur aus mittigen 13 Metern mit der Stirn in Richtung oberer linker Ecke. Die Direktabnahme ist nur etwas zu hoch angesetzt.

7 Die Königsblauen, deren Anhang auf den Rängen sich lautstarkemäßig nicht vor dem der Roten verstecken muss, erwischen den deutlich besseren Start, geben in den ersten Minuten mit hohen Ballbesitzwerten und sauberem Passspiel den Takt vor.

4 Bülter ist unweit des rechten Fünferecks Adressat einer hohen Verlagerung von der halblinken Seite. Er nimmt den Ball trotz enger Bewachung durch Börner herunter und probiert sich mit einem Linksschuss. Börner blockt mit dem rechten Fuß.

2 Der erste Abschluss gehört den Gästen! Zalazar nimmt im halbrechten Offensivkorridor gegen aufgerückte Hausherren an Fahrt auf und treibt den Ball bis in den Sechzehner. Aus vollem Lauf und gut 14 Metern schießt er auf die kurze Ecke. Zieler ist schnell unten und hält den Ball fest.

1 Hannover gegen Schalke – Durchgang eins in der HDI-Arena ist eröffnet!

1 Spielbeginn

Soeben haben die Mannschaften vor 40000 Zuschauern den Rasen betreten.

Bei den Gelsenkirchenern, die den letzten Pflichtspielvergleich mit Hannover Ende März 2019 mit 1:0 für sich entschieden und die heute im Optimalfall auf einen direkten Aufstiegsplatz vorrücken können, stellt Coach Dimitrios Grammozis nach dem 3:0-Heimsieg gegen den FC Ingolstadt 04 ebenfalls einmal um. Pálsson verdrängt Flick auf die Bank.

Auf Seiten der Niedersachsen, die nur eine der letzten sieben Begegnungen mit Schalke gewinnen konnten und die den Vorsprung auf die Abstziegszone mit einem dreifachen Punktgewinn auf sieben Zähler ausbauen würden, hat Trainer Jan Zimmermann im Vergleich zum torlosen Auswärtsunentschieden beim 1. FC Nürnberg eine personelle Änderung vorgenommen. Anstelle von Hult (nicht im Kader) beginnt Krajnc.

Der FC Schalke 04 konnte sich vor der Länderspielpause vom elften auf den vierten Tabellenplatz vorarbeiten, indem er sowohl beim FC Hansa Rockst (2:0) als auch gegen den FC Ingolstadt 04 (3:0) gewann. Gegen die Aufsteiger traf Goagletter Terodde dreimal, doch die erfreulichste Entwicklung bei den Königsblauen geht in der Defensivabteilung vonstatten: In drei der jüngsten vier Matches ließ diese keinen Gegentreffer zu.

Hannover 96 hat nach zuvor zwei Siegen vor dem freien Wochenende an Formstärke eingebüßt, sprang aus den beiden Matches gegen den SV Sandhausen (1:2) und beim 1. FC Nürnberg (0:0) doch lediglich ein Zähler heraus. Vor allem die schwache Offensivausbeute (sieben Treffer, zweitschlechtester Wert) sorgt dafür, dass die Roten als aktueller Tabellen-13. im unteren Mittelfeld festhängen und nicht mit den Aufstiegskandidaten Schritt halten können.

Nach der vorletzten Länderspielpause des Kalenderjahres meldet sich die 2. Bundesliga am heutigen Freitag mit einer Paarung zurück, die nicht nach nationalem Fußball-Unterhaus, sondern zweifellos nach Eliteklasse klingt. Erstmals seit 30 Jahren treffen Hannover 96 und der FC Schalke in der 2. Bundesliga aufeinander.