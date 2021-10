SO4 befindet sich mit vier Siegen, drei Niederlagen und einem Unentschieden derzeit auf dem achten Tabellenplatz, und trifft am heutigen Sonntag auf den Tabellenvorletzten. Für die Schalker geht es im heutigen Spiel gegen die Schanzer darum, den Abstand zu den oberen Tabellenplätzen weiter zu verkürzen.

Letzten Spiele zwischen Schalke 04 und Ingolstadt:

Das letzten Duelle beider Mannschaften datieren aus der Bundesliga Saison 2016 / 2017. Im Hinspiel konnte der S04 sich mit 1:0 in der heimische Veltins Arena durchsetzen. Im Rückspiel im Mai 2017 trennten sich beide Teams 1:1

Nächsten Spiele / Termine FC Schalke 04:

Zweite Liga 10. Spieltag:

Hannover 96 - FC Schalke 04 (Fr. 15.10.21 - 18:30 Uhr)

Zweite Liga 11. Spieltag:

FC Schalke 04 - Dynamo Dresden (Sa. 23.10.21 - 20:30 Uhr)

Nächsten Spiele / Termine FC Hansa Rostock:

Zweite Liga 10. Spieltag:

Ingolstadt - Holstein Kiel (Sa. 16.10.21 - 13:30 Uhr)

Zweite Liga 11. Spieltag:

Erzgebirge Aue - Ingolstadt (Fr. 22.10.21 - 18:30 Uhr)

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Die Ingolstädter sind zum Sonntag-Spiel zu Gast bei FC Schalke 04 in der Gelsenkirchner Veltins Arena . Anpfiff der Partie ist am 3. Oktober um 13:30 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Live im Pay TV bei Sky - Schalke vs. Ingolstadt

Die Partie könnt ihr bei den Pay-TV-Sender Sky verfolgen: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel zwischen S04 und Ingolstadt um 13 Uhr. Pünktlich um Anpfiff um 13.30 Uhr geht es dann live in die Veltins Arena.

Rostock vs. Schalke - im Livestream bei Sport1 & Sky

Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, bietet Sky mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. Auch mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream der Partie empfangen. Dies ist aber nur mit einem Sky Abo möglich.

ran.de Liveticker zu FC Schalke 04 gegen den FC Ingolstadt

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Live & kostenlos im Audiostream - Schalke 04 vs. Ingolstadt

Zum ersten Mal überträgt die ARD jede der insgesamt 617 Partien live und in voller Länge als Audiostream. An Spieltagen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga überträgt die Sportschau alle Spiele in voller Länge. Zudem spielen die Landesrundfunkanstalten im ARD-Hörfunk die Spiele live aus dem Stadion mit der berühmten ARD-Schlusskonferenz.

