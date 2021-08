Am 2. Spieltag kommt es in der 2. Liga zum Aufeinandertreffen zwischen dem Hamburger SV und Dynamo Dresden. Anpfiff der Partie am Sonntag ist um 13:30 Uhr. Wir zeigen euch, wo ihr die Partie live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Der Auftakt ist dem Hamburger SV gelungen. Gegen Absteiger Schalke holte sich das Team von Tim Walter die drei Punkte und will nun weiter für das Projekt "Aufstieg" punkten.

Aber auch Gegner Dynamo Dresden gelang der Start in die neue Saison. Das Team setzte sich gegen Ingolstadt mit 3:0 durch und setzte sich so direkt an die Tabellenspitze.

UPDATE 1.08.2021 12:30 Uhr - Die Aufstellungen von HSV und Dynamo

Aufstellung Hamburger SV: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert, Reis, Kinsombi - Jatta, Glatzel, Wintzheimer - Trainer: Tim Walter

Aufstellung Dynamo Dresden: K. Broll - M. Schröter, Sollbauer, Knipping, C. Löwe - Y. Stark, L. Herrmann, Kade - Königsdörffer, Daferner, Borrello- Trainer: Alexander Schmidt

SCHIEDSRICHTER: Petersen, Martin (Stuttgart)

Assistenten: Wessel, Robert (Berlin), Bergmann, Manuel (Erbach)

Vierter Offizieller:Greif, Steven (Westhausen)

Video-Assistent: Günsch, Christof (Marburg)

2. Bundesliga: Hamburger SV vs. Dynamo Dresden live im TV

Das Spiel Hamburger SV gegen Dynamo Dresden wird im Free-TV nicht zu sehen sein. Im Pay-TV läuft die Partie bei Sky.

2. Bundesliga: Hamburg vs. Dresden im kostenlosen Livestream

Die Partie wird im Livestream nur für Sky-Kunden in der SkyGo-App verfügbar sei.

2. Bundesliga: HSV vs. Dynamo im Liveticker

Mit unserem Liveticker von ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

