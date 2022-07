Für Eintracht Braunschweig geht es in der Saison 2022/23 wieder in der 2. Bundesliga zur Sache. Die Mannschaft von Coach Michael Schiele schaffte als Vize-Meister hinter Magdeburg die Rückkehr in die 2. Bundesliga und trifft nun gleich zum Saisonauftakt auf den HSV.

Die Hamburger haben in der Vorsaison einmal mehr den Bundesliga-Aufstieg verpasst, unterlagen nach Platz 3 in der Tabelle in der darauffolgenden Relegation Hertha BSC.

Nun nimmt die Mannschaft von Coach Tim Walter einen weiteren Anlauf in Richtung Bundesliga-Rückkehr - es ist der fünfte Versuch, endlich wieder in Deutschlands Fußball-Oberhaus zurückzukehren, nachdem die Hanseaten bis zum erstmaligen Abstieg der Bundesliga-Dino waren.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Braunschweig empfängt am 1. Spieltag das Team vom Hamburger SV. Anpfiff der Partie im Braunschweiger EINTRACHT-Stadion ist am 17. Juli um 13:30 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Braunschweig gegen Hamburger SV im Free-TV übertragen?

Nein. Das Spiel Braunschweig vs. HSV wird live und exklusiv im Pay TV übertragen.

2. Liga heute live: Kann ich die Partie der Braunschweiger gegen den HSV im Pay TV sehen, und wo?

Ja. Sky überträgt zudem alle Spiele am Freitag um 18:30 Uhr, am Samstag um 13:30 Uhr und 20:30, sowie die Sonntagsspiele um 13:30 Uhr. Die Spiele am Samstagabend werden zudem im Free-TV live bei Sport1 ausgestrahlt. Die Partie könnt ihr bei den Pay-TV-Sender Sky verfolgen: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel zwischen Braunschweig und dem HSV um 13 Uhr.

Gibt es einen Livestream von Braunschweig vs. HSV?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, dem bietet Sky mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. Auch mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream der Partie empfangen. Dies ist aber nur mit einem Sky Abo möglich. Einen kostenloser Stream gibt zu diesem Spiel leider nicht.

Kann ich die Partie von Eintracht Braunschweig daheim gegen den Hamburger SV auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unserem ran-Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn im EINTRACHT-Stadion der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Kann ich im Radio oder Audiostream das Match der Braunschweiger gegen den Hamburger SV live miterleben?

Ja gibt es. Zum ersten Mal überträgt die ARD jede der insgesamt 617 Partien live und in voller Länge als Audiostream. An Spieltagen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga überträgt die Sportschau alle Spiele in voller Länge. Zudem spielen die Landesrundfunkanstalten im ARD-Hörfunk die Spiele live aus dem Stadion mit der berühmten ARD-Schlusskonferenz.

