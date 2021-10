Samstagabend: Nordderby im Volksparkstadion . Im Topspiel des 12. Spieltags ist der Tabellenfünfzehnte Holstein Kiel zu Gast in Hamburg. Der Hamburger SV musste in dieser Saison erst eine einzige Niederlage wegstecken, aus elf Spielen holte der HSV 18 Punkte. Die Mannschaft um Tim Walter befindet sich auf Rang sechs und ist im heutigen Topspiel der klare Favorit, und kann mit einem Sieg weiter in der Tabelle klettern.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Die Kieler sind zum Topspiel zu Gast beim Hamburger SV im Volksparkstadion. Anpfiff der Partie ist am 30. Oktober um 20:30 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Live im Pay TV bei Sky und bei Sport1 im Free TV - HSV vs. Kiel

Die Partie könnt ihr bei den Pay-TV-Sender Sky verfolgen: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel zwischen HSV und Kiel um 20 Uhr. Im Free-TV läuft das Spiel ebenfalls. Sport1 überträgt die Topspiele der 2. Liga.

Hamburg vs. Kiel - im Livestream bei Sport1 & Sky

Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, bietet Sky mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. Auch mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream der Partie empfangen. Dies ist aber nur mit einem Sky Abo möglich. Zudem wird das Spiel als Livestream bei Sport1 zu sehen sein.

ran.de Liveticker zu Kiel auswärts beim Hamburger SV

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Live & kostenlos im Audiostream - HSV vs. Kiel

Zum ersten Mal überträgt die ARD jede der insgesamt 617 Partien live und in voller Länge als Audiostream. An Spieltagen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga überträgt die Sportschau alle Spiele in voller Länge. Zudem spielen die Landesrundfunkanstalten im ARD-Hörfunk die Spiele live aus dem Stadion mit der berühmten ARD-Schlusskonferenz.

Holstein Kiel zu Gast beim Hamburger SV: Das HSV Spiel und alle anderen Partien des 12. Spieltages der 2. Liga

