Am 15. Spieltag will der FC Schalke 04 endlich den Abwärtstrend beenden. In den vergangenen vier Partien blieb Königsblau sieglos und holte nur ein Remis. Damit sind die Aufstiegsränge tabellarisch erstmal in weite Ferne gerückt. Mit dem SV Sandhausen kommt allerdings ein Gegner, der im Tabellenkeller festhängt. Nur zwölf Punkte holte das Team bisher und liegt damit auf Rang 17.

Spielberichte vom letzten (14.) Spieltag

Bremen - Schalke 04 1:1 | Als wäre das Chaos rund um Markus Anfang nicht schon genug gewesen, liefern sich Werder und Schalke am Abend auch noch einen spektakulären Zweitligafight mit allem, was das Fußballherz begehrt. Die Grün-Weißen waren über 90 Minuten die etwas engagiertere Mannschaft, der Ausgleich in der Nachspielzeit ist daher verdient.. ... Weiterlesen.

SV Sandhausen - 1.FC Nürnberg 1:2 | Der 1. FC Nürnberg dreht beim SV Sandhausen durch zwei späte Tore das Spiel und siegt mit 2:1. Nach dem torlosen ersten Durchgang begann der zweite Abschnitt lebhaft und mit einigen Torchancen. Richtig gefährlich wurde es in Halbzeit zwei das erste Mal beim Schuss von Møller Dæhli in Minute 62, den Drewes reaktionsschnell parierte..... Weiterlesen.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Schalke empfängt Sandhausen in der Veltins Arena. Anpfiff der Partie ist am 27. November um 13:30 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Live im Pay TV bei Sky - Schalke vs. Sandhausen

Die Partie könnt ihr bei den Pay-TV-Sender Sky verfolgen: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel zwischen S04 und Sandhausen um 13 Uhr.

S04 vs. SVS - im Livestream bei Sport1 & Sky

Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, bietet Sky mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. Auch mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream der Partie empfangen. Dies ist aber nur mit einem Sky Abo möglich. Zudem ist das Match auch als Livestream bei Sport1 verfügbar.

ran.de Liveticker zu FC Schalke 04 vs. SV Sandhausen

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Live & kostenlos im Audiostream - Schalke vs. Sandhausen

Zum ersten Mal überträgt die ARD jede der insgesamt 617 Partien live und in voller Länge als Audiostream. An Spieltagen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga überträgt die Sportschau alle Spiele in voller Länge. Zudem spielen die Landesrundfunkanstalten im ARD-Hörfunk die Spiele live aus dem Stadion mit der berühmten ARD-Schlusskonferenz.

