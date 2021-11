Spitzenspiel in der 2. Liga: Werder Bremen empfängt den FC Schalke 04. Beide Aufstiegsaspiranten können bisher noch nicht ganz mit ihrer Saison zufrieden sein. Schalke sammelte bisher 22 Punkte - Bremen nur 19. Insgesamt gab es bisher 117 Spiele des traditionsreichen Duells. Dabei holten beide Teams bisher 47 Siege.

Schalke 04 - Darmstadt 98 2:4 | Der FC Schalke 04 verliert zuhause mit 2:4 gegen den SV Darmstadt 98. Nach dem Pausenremis ging es erstmal schwungvoll weiter. Beide Teams suchten mutig den Weg nach vorne. Es war nach etwas mehr als einer Stunde Tietz, der durch seinen vierten Doppelpack der Saison die Vorentscheidung besorgen sollte. ... Weiterlesen.

1.FC Nürnberg - Werder Bremen 1:2 | Spät dreht Werder die Partie und gewinnt dadurch mit 2:1 beim FC Nürnberg. Lange verteidigten die Franken erfolgreich, doch selbst der größte Einsatz und ein fantastischer Mathenia reichen in der Schlussphase nicht mehr aus. Erst kann Füllkrug eine perfekte Flanke über die Linie köpfen, dann steht Bittencourt in der 88. Minute goldrichtig.... Weiterlesen.

Schalke reist am Samstag zu Werder Bremen ins Wohninvest Weserstadion. Anpfiff der Partie ist am 20. November um 20:30 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Live im Pay TV bei Sky - Bremen vs. Schalke

Die Partie könnt ihr bei den Pay-TV-Sender Sky verfolgen: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel zwischen S04 und Bremen um 20 Uhr. Auch im Free-TV ist das Spiel zu sehen. Sport1 berichtet live aus Bremen.

SVW vs. S04 - im Livestream bei Sport1 & Sky

Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, bietet Sky mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. Auch mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream der Partie empfangen. Dies ist aber nur mit einem Sky Abo möglich. Zudem ist das Match auch als Livestream bei Sport1 verfügbar.

ran.de Liveticker zu Werder Bremen vs. FC Schalke 04

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Live & kostenlos im Audiostream - Bremen vs. Schalke

Zum ersten Mal überträgt die ARD jede der insgesamt 617 Partien live und in voller Länge als Audiostream. An Spieltagen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga überträgt die Sportschau alle Spiele in voller Länge. Zudem spielen die Landesrundfunkanstalten im ARD-Hörfunk die Spiele live aus dem Stadion mit der berühmten ARD-Schlusskonferenz.

