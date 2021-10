Der SV Werder Bremen empfängt am Samstag (13.30 Uhr) den Tabellenführer im Wohninvest Weserstadion. Das Hamburger Team um die Ex-Bremer Timo Schultz und Luca Zander kommt mit dem besten Saisonstart der Vereinsgeschichte im Gepäck an die Weser. Hinzu kommt, dass Pauli unter der Woche dank eines knappen 3:2-Erfolgs n.V gegen Dynamo Dresden ins DFB-Pokal 1/8 Finale einzogen. Werder konnten dagegen nur eines letzten fünf Spiele gewinnen. Klappt es nun ausgerechnet gegen St. Pauli wieder mit einem Sieg?

Spielberichte vom letzten (11.) Spieltag

SV Sandhausen - Werder Bremen 2:2 | Sandhausen und Werder Bremen trennen sich am Ende durchaus leistungsgerecht in ihrem ersten Pflichtspielduell mit 2:2, was beiden Teams grundsätzlich nicht so richtig weiterhilft. Zunächst kamen beide Mannschaften sehr nervös aus der Kabine und spielten in erster Linie auf Fehlervermeidung, ehe praktisch aus dem Nichts ein offener Schlagabtausch entbrannte, in dem von einem Tor vors andere ging.... Weiterlesen.

St. Pauli - Hansa Rostock 4:0 | Der FC St. Pauli bezwingt den FC Hansa Rostock klar mit 4:0. Nach dem Seitenwechsel legten die Elbstädter los wie die Feuerwehr. Nach einem Abseitstor sowie einem Pfostentreffer war es Burgstaller, der nach etwas mehr als einer gespielten Stunde die Entscheidung besorgte.... Weiterlesen.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Live im Pay TV bei Sky - Bremen vs. St. Pauli

Die Partie könnt ihr bei den Pay-TV-Sender Sky verfolgen: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel zwischen SVW und Pauli um 13 Uhr.

Bremen vs. FC St. Pauli - im Livestream bei Sky

Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, bietet Sky mit dem Livestream euch einen mobilen Service. Dies ist aber nur mit einem Sky Abo möglich.

ran.de Liveticker zu Werder gegen den FC St.Pauli

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Live & kostenlos im Audiostream - SVW vs. St.Pauli

Zum ersten Mal überträgt die ARD jede der insgesamt 617 Partien live und in voller Länge als Audiostream. An Spieltagen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga überträgt die Sportschau alle Spiele in voller Länge. Zudem spielen die Landesrundfunkanstalten im ARD-Hörfunk die Spiele live aus dem Stadion mit der berühmten ARD-Schlusskonferenz.

Der FC St. Pauli zu Gast beim beim SV Werder Bremen: Das Bremen und alle anderen Partien des 12. Spieltages der 2. Liga

