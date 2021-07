Zum Auftakt in die 2. Liga empfängt der FC Schalke 04 den Hamburger SV. Anstoß der Partie ist am Freitag, 23. Juli um 20:30.

UPDATE 23.07.2021 22:38 Uhr - 1.3 Abpiff auf Schalke

Endlich

Tore:

1:3 90. Min. Jatta

1:2 86. Min. Heyer

1:1 56. Min. Glatzel

1:0 8. Min. Terodde

Der Hamburger SV schlägt den FC Schalke 04 im Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga nach Pausenrückstand mit 3:1 und sammelt die ersten drei Zähler im Kampf um die direkte Rückkehr in das Oberhaus. Nach der Pause glichen die Norddeutschen durch ein Abstaubertor Glatzels aus (53.); fast im direkten Gegenzug ließ Ouwejan die Großchance zur erneuten Heimführung aus (55.). In einem für einige Minuten beinahe atemlosen Match drängten sowohl Gelsenkirchener als auch Hanseaten auf den Siegtreffer. Dem war die Grammozis-Auswahl zunächst näher, kam sie doch durch Terodde zu einer weiteren guten Gelegenheit; der Ex-Hamburger scheiterte in Minute 62 am Pfosten und an Heuer Fernandes. In der Schlussphase hatte das Walter-Team dann konditionelle Vorteile und belohnte sich für seinen durchgängig vorhandenen spielerischen Mut mit den späten Treffern durch Joker Heyer (86.) und Jatta (90.). Der FC Schalke 04 tritt am Sonntag bei der KSV Holstein an. Der Hamburger SV empfängt zeitgleich die SG Dynamo Dresden. Einen schönen Abend noch!

UPDATE 23.07.2021 19:30 Uhr - Die Aufstellungen von Schalke und Hamburg

Endlich wieder 2. Liga! Den Auftakt in die neue Saison machen der FC Schalke 04 und der Hamburger SV!

Aufstellung FC Schalke 04: Mi. Langer - Thiaw, Flick, M. Kaminski - Ranftl, Palsson, Ouwejan, Drexler, Latza - Terodde, Bülter - Trainer: Dimitrios Grammozis

Aufstellung Hamburger SV: Heuer Fernandes - Gyamerah, David, Schonlau, Leibold - Meffert, Kinsombi, Reis, Wintzheimer - Glatzel, Jatta -Trainer: Tim Walter

Spielinfos

Anstoß: 23. Juli 2021 20:30 Uhr

Stadion: Veltins Arena (Gelsenkirchen)

SCHIEDSRICHTER: Gerach, Timo (Landau)

Assistenten: Kessel, Patrick (Norheim), Endriß, Tobias (Göppingen)

Vierter Offizieller: Braun, Robin (Wuppertal)

Video-Assistent: Perl, Günter (Pullach)