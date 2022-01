Ihr habt Glück! Das Spiel HSV vs. S04 ist im Free-TV zu sehen. Der Hamburger SV empfängt den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga. SPORT1 überträgt LIVE. Wer setzt am Samstagabend ein Zeichen im Aufstiegskampf? Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel Hier geht es zum aktuell Stand in der Tabelle.