München - Die Quoten stehen. Im Kampf um die oberen Tabellenplätze in der 2. Bundesliga mischen in dieser Saison einige Schwergewichte mit. Dennoch sehen die Buchmacher einen klaren Favoriten auf den Platz an der Spitze. (Saisonstart der 2. Liga: Schalke gegen den HSV, am Freitag ab 19 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de)

S04 Aufstiegsfavorit

Erstliga-Absteiger Schalke 04 geht laut "bwin" als Aufstiegs- (Quote 1,85) und Meister-Favorit (Quote 4,20) in die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Hinter den Königsblauen liegen im Meister-Ranking des Sportwettenanbieters Werder Bremen (Quote 5,50) und der Hamburger SV (Quote 6,00). Fortuna Düsseldorf (Quote 7,00) und Hannover 96 (Quote 11,00) folgen auf den weiteren Plätzen.

Der Kampf um den Bundesliga-Aufstieg startet am Freitag (am Freitag ab 19 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de) mit dem Duell Schalke 04 (Siegquote 2,40) gegen den Hamburger SV (2,80). Am Samstag empfängt dann in einem weiteren Spitzenspiel Werder Bremen (Siegquote 2,00) das Team von Hannover 96 (3,50).

