Gelsenkirchen/München - Alles neu macht die zweite Liga. Dieser Satz gilt offenbar auch beim FC Schalke 04 und das nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz.

Wie die "Sport Bild" berichtet, hat Teammanager Gerald Asamoah eine strikte Parkordnung eingeführt. Niemand darf sein Auto dort abstellen, wo er möchte, sondern jeder Spieler der Königsblauen hat offenbar einen fest zugewiesenen Platz.

Dem Bericht zufolge dürfen die Kapitäne Danny Latza, Simon Terodde und Victor Palsson in nächster Nähe zum Kabinenbereich der Profis parken. Direkt dahinter darf sich Torhüter Ralf Fährmann einsortieren. Anschließend folgen weitere arrivierte Spieler, bevor die Schalker Talente den Schluss bilden. So hat wohl Kerim Calhanoglu den am weitesten entfernten Parkplatz aus dem königsblauen Profiteam.

Neue Sitzordnung in der Kabine

Außerdem soll dem Blatt zufolge auch eine deutliche bessere Teamchemie herrschen. In der Kabine werden wohl jüngere und ältere Spieler nebeneinander platziert, um einer möglichen Grüppchenbildung entgegenzuwirken.

Zudem wird von einem misslungenen Kinoabend in der vergangenen Saison berichtet. Fährmann lud das Team der Vorsaison zu einem Filmabend ein, doch nicht alle Spieler erschienen dort und einige andere Spieler beschäftigten sich mehr mit dem Handy, anstatt den Film zu schauen. Es soll auch Profis gegeben haben, die das Kino vorzeitig verlassen haben. Die schlechte Stimmung und die fehlende Chemie in der Kabine war eines der Probleme, die in der vergangenen Saison zum Abstieg geführt haben.

