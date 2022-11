Nürnberg (SID) - Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Fußball-Bundesliga weiterhin keinen Heimsieg unter Trainer Markus Weinzierl erzielt und rutscht immer tiefer in den Tabellenkeller. Gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg unterlag der Club 1:2 (0:0).

Cristiano Piccini (58.) brachte die Gäste aus Sachsen-Anhalt in Führung, ein Eigentor von Torwart Dominik Reimann (64.) sorgte für den glücklichen Ausgleich des FCN. Erneut Piccini (76.) erzielte per Foulelfmeter nach Videobeweis das 2:1 für den FCM.

Die Franken kassierten damit nach vier Spielen wieder eine Niederlage und rutschten auf den vorletzten Tabellenplatz ab. Der FCM kletterte dagegen auf Rang 13.

Wie schon in den letzten drei Spielen ohne Gegentor wirkten die Gastgeber zwar in der Defensive sehr kompakt. Allerdings fehlten im Spielaufbau die Ideen, Magdeburgs Abwehr konnte nur ganz selten in Verlegenheit gebracht werden.

Magdeburg hatte sogar die besseren Chancen. So traf Connor Krempicki (34.) per Kopf die Latte. In der zweiten Halbzeit agierten die Gastgeber zielstrebiger, gerieten aber trotzdem in Rückstand. Das kuriose Eigentor führte dann zum 1:1. Aber die Magdeburger ließen sich nicht beirren.