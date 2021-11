Bremen (SID) - Abwehrspieler Marco Friedl vom Fußball-Zweitligisten Werder Bremen ist positiv auf Corona getestet worden und befindet sich in häuslicher Quarantäne in seiner Heimat Österreich. Das gaben die Norddeutschen am Sonntag bekannt.

Friedl wird aufgrund des Befundes voraussichtlich kein Spiel verpassen. Gegen Schalke 04 hätte der 23-Jährige am kommenden Samstag wegen einer Gelbsperre ohnehin gefehlt. "Marco hatte an den freien Tagen an sich selbst Symptome festgestellt und hat daraufhin einen Test gemacht, der trotz vollständiger Impfung positiv ausgefallen ist", sagte Daniel Hellermann, Mannschaftsarzt bei Werder.