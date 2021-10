90 Fazit:

Feierabend! Durch einen späten Standardtreffer findet eine Partie, die eigentlich keinen Sieger verdient hatte, doch noch einen. Der 1. FC Heidenheim darf nach drei Niederlagen in Folge mal wieder jubeln und schlägt den FC Schalke mit 1:0! Bis zur 89. Minute sah es in einem Spiel, in dem vor der Pause S04 und nach dem Wechsel der FCH aktiver war, nach einem torlosen Remis aus. Dann kam Oliver Hüsing und sorgte für die erste Schalker Ligapleite nach vier Zu-Null-Siegen am Stück. Die Schmidt-Truppe rückt damit wieder in die obere Tabellenhälfte vor, Königsblau bleibt vorerst Dritter. Weiter geht es für beide Teams nach einer langen Trainingswoche am nächsten Sonntag. Der FCH tritt dann bei Erzgebirge Aue an, Schalke empfängt Darmstadt 98. Tschüss aus Heidenheim und noch einen schönen Abend!

90 Spielende

90 Die letzte Minute läuft. Schalke setzt sich nochmal vorne fest und schlägt einen Ball nach dem anderen in die Box. Ouwejans Flanke findet Terodde, der setzt den Ball aber nur aufs Tor.

90 Gelbe Karte für Andreas Geipl (1. FC Heidenheim 1846)

Geipl senst Thiaw um und unterbindet einen Schalker Angriff.

90 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Jan Schöppner

90 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Tobias Mohr

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Einwechslung bei FC Schalke 04: Marvin Pieringer

90 Auswechslung bei FC Schalke 04: Reinhold Ranftl

89 Tooor für 1. FC Heidenheim 1846, 1:0 durch Oliver Hüsing

Eine Standardsituation bringt die Voith-Arena zum Beben! Mohr zieht einen Freistoß aus dem linken Halbfeld scharf auf den ersten Pfosten und findet dort den aufgerückten Hüsing. Der setzt bringt seinen Kopfball hoch aufs kurze Eck und Fraisl fliegt umsonst!

88 Heidenheim macht in dieser Schlussphase den frischeren Eindruck und will den entscheidenden Treffer mehr als S04. Die Gäste spielen kaum noch konstruktiv nach vorne.

87 Gelbe Karte für Tim Kleindienst (1. FC Heidenheim 1846)

Kleindienst kommt mit seiner Grätsche gegen Idrizi zu spät und holt sich seine vierte Gelbe Karte in dieser Spielzeit ab.

85 Da hat nicht viel gefehlt! Irgendwie fällt die Kugel 20 Meter vor dem Tor dem eingewechselten Pick vor die Füße und dessen Linksschuss wird abgefälscht und geht ganz knapp links vorbei.

83 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Andreas Geipl

83 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Dženis Burnić

81 Die letzten zehn Minuten laufen. Setzt hier noch ein Team den Lucky Punch?

79 Einwechslung bei FC Schalke 04: Blendi Idrizi

79 Auswechslung bei FC Schalke 04: Danny Latza

78 Der Nebel wird übrigens immer dichter in der Voith-Arena. Mittlerweile kann man kaum noch von einem Tor zum anderen gucken.

78 Gelbe Karte für Danny Latza (FC Schalke 04)

Latza sieht für ein rüdes Einsteigen an der Außenlinie Gelb.

76 Seit den beiden Heidenheimer Wechseln hat Schalke plötzlich wieder klar Oberwasser.

74 Schon knapper! Rodrigo Zalazar setzt sich rechts stark gegen zwei Gegenspieler durch und bringt die Kugel auf Fünferhöhe scharf nach innen. Terodde kriegt am ersten Pfosten den Kopf dran und verfehlt das lange Eck knapp.

73 Königsblau wird wieder ein bisschen munterer. Bülters Abschluss aus ganz spitzem Winkel war aber etwas zu optimistisch.

72 Urplötzlich taucht Terodde mal am Fünfe auf und schließt nach einer Ablage von Pálsson akrobatisch volley ab. Leicht abgefälscht rauscht der Ball zur Ecke.

71 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Kevin Sessa

71 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Marnon Busch

71 Einwechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Florian Pick

71 Auswechslung bei 1. FC Heidenheim 1846: Robert Leipertz

70 Gute Angriff der Hausherren! Norman Theuerkauf macht auf Rechts Meter und flankt dann an den Elfer. Dort legt Kleindienst per Kopf perfekt für Mohr ab, der gleich volley abzieht. In allerletzter Sekunde springt Pálsson dazwischen und blockt.

67 S04-Kapitän Latza macht bei seinem Startelfcomeback defensiv einen ordentlichen Job, setzt offensiv aber auch keine Akzente. Diesmal lässt der Mittelfeldmann sich die Kugel an der rechten Seitenlinie leicht abjagen.

64 Fraisl lässt sich aufreizend viel zeit am Ball und trifft dann beim Wegschlagen den anlaufenden Kleindienst. Von dessen Rücken fliegt die Kugel aber nur ins Seitenaus.

63 Jetzt macht Schalke mal Tempo und kommt auch gleich zum Abschluss. Kamiński schiebt mit an und nimmt links Ouwejan mit, der nach innen zieht und aus 18 Metern mit seinem schwächeren rechten Fuß abzieht. Müller kann das Ding locker fangen.

60 Gelbe Karte für Tobias Mohr (1. FC Heidenheim 1846)

Mohr muss Zalazar im zentralen Mittelfeld ziehen lassen und reißt ihn dann von hinten klar um.

58 Von S04 kommt offensiv weiter überhaupt nichts. Waren die Knappen vor dem Wechsel zumindest in Ansätzen noch gefährlich, passiert seither nichts mehr.

55 Mittlerweile hatten die Hausherren satte zehn Ecken und immer wieder wird es chaotisch im S04-Strafraum. Diesmal wollen die Heidenheimer einen Elfmeter, Terodde war aber nur mit der Hüfte am ball und nicht mit der Hand.

54 Nächste Chance für den FCH! Nach Ballgewinn im Mittelfeld geht es mal mit Tempo vorwärts und Thomalla zieht aus 23 Metern ab. Die Kugel wäre vermutlich an den rechten Pfosten geklatscht, Fraisl ist aber noch da und wehrt zur Ecke ab.

52 Kleindienst wird über links schön in den Strafraum geschickt und hat eigentlich einige Optionen, haut den Ball aber nur hektisch hinter das Tor. Da war mehr drin!

50 Bisher spielt im zweiten Durchgang nur der Gastgeber. S04 ist noch nicht wieder richtig auf dem Platz.

49 Auch die Ecke bringt Gefahr, weil sie an Freund und Feind vorbeirauscht und plötzlich direkt aufs Tor kommt. Fraisl steht aber genau richtig und boxt das Leder weg.

48 Der FCH startet besser in die zweite Halbzeit und verbucht den ersten Abschluss. Kleindienst feuert aus 18 Metern wuchtig flach aufs rechte Eck und Fraisl muss blitzschnell runter, um zur Ecke zu parieren.

47 Heidenheim legt gleich mal den Vorwärtsgang und holt eine Ecke raus. Diese wird von Schalke aber gleich am ersten Pfosten problemlos geklärt.

46 Ohne personelle Veränderungen und mit nach wie vor schwierigen Sichtverhältnissen aufgrund dichten Nebels geht es in den zweiten Durchgang.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Ohne Nachspielzeit und ohne Tore geht es in Heidenheim in die Pause. In einer über weite Strecken taktisch geprägten und von den Defensivreihen bestimmten Partie gab es nur einen einzigen echten Aufreger. Nach 17 Minuten klatsche ein Kracher von Heidenheims Mohr an die Unterkante der Latte, dann auf die Torlinie und anschließend wieder raus. Der FCH hat damit in dieser Saison schon zwölfmal Aluminium getroffen, das ist Ligahöchstwert. Auf der anderen Seite scheiterte Zalazar am stark reagierenden Müller und Pálsson verfehlte nach Ecken zweimal per Kopf. Insgesamt haben beide Teams noch viel Luft nach oben und wir dürfen gespannt sein, welcher Trainer zuerst das Risiko erhöht. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

44 Bülter macht einen Notpass von Zalazar stark fest und zieht rechts raus, kriegt seine Hereingabe aber nicht zu Terodde durch.

42 Immerhin mal wieder ein Abschluss des FCH. Tim Kleindienst will S04-Keeper Fraisl mit einem Linksschuss aus spitzem Winkel überraschen, bekommt den Ball aber nicht aufs Tor.

41 Fünf Minuten sind es noch bis zur Pause und momentan deutet alles auf eine torlose Hälfte hin. Heidenheim und Schalke scheuen nach wie vor das Risiko und fokussieren sich vor allem auf eine stabile Defensive.

39 Im Umschaltspiel haben beide Mannschaften jede Menge Luft nach oben. Sobald sich mal die Möglichkeit bietet, das Spiel schnell zu machen, ist das Leder Sekunden später wieder weg.

36 Ouwejans Flanke von der linken Eckfahne findet am zweiten Pfosten Ranftl, der den Ball zwar noch erreicht, aber nicht mehr kontrolliert abschließen kann. Sein Volley landet hinter dem Tor.

33 Die Knappen haben sich in den letzten Minuten wieder reingearbeitet in die Partie und haben nun wieder deutliche mehr Spielanteile.

30 ...und zieht das Leder mit links scharf aufs Tor. Mit dem Kopf kommt niemand dran und Keeper Müller fängt das Ding aufmerksam ab.

29 Föhrenbach schubst Ranftl 30 Meter rechts vor dem eigenen Tor zu Boden und gewährt S04 so eine vielversprechende Freistoßposition. Ouwejan steht bereit...

28 Im Anschluss an den Eckball kommt am ersten Pfosten schon wieder Pálsson zum Kopfball. Kleindienst hängt dem Isländer gerade noch genug am Trikot, um einen kontrollierten Abschluss zu vermeiden und Pálsson köpft einen knappen Meter drüber.

27 Jetzt hat auch Königsblau die erste richtig gute Möglichkeit! Ranftl steckt rechts am Strafraum fein durch in den lauf von Zalazar, der aus spitzem Winkel aufs lange Eck feuert. Müller hat die Fingerspitzen noch dran und lenkt den Ball zur Ecke ab.

25 S04 versucht immer wieder, die beiden Stürmer Bülter und Terodde als Wandspieler zu nutzen und sich so vorwärts zu kombinieren. Hin und wieder machen die beiden auch mal einen Ball fest, doch sobald es Richtung Strafraum geht, ist die FCH-Abwehr stets mit einem Fuß dazwischen.

23 Nachdem zunächst Schalke das etwas gefährlichere von zwei Teams war, hat seit dem Lattentreffer von Mohr der FCH das Kommando übernommen.

21 Schöner Spielzug der Gäste! Mit drei Direktpässen geht es von links nach innen vor die Box, wo Zalazars Abschluss geblockt und zur Ecke gelenkt wird. Im Anschluss an diese kommt Pálsson zum Abschluss, nickt aus sieben Metern aber nicht ins, sondern aufs Tor.

19 Auch im Anschluss an die Riesenchance brennt es lichterloh im Schalker Strafraum! Vier Ecken in Serie fliegen in den Fünfer, bei der ersten verpasst Leipertz es am zweiten Pfosten nur knapp, den Ball über die Linie zu drücken. Erst nach zwei Minuten Dauerdruck kann S04 sich befreien.

17 Was für ein Ding! Völlig ansatzlos zieht Tobias Mohr vom linken Strafraumeck volley ab und lässt einen herrlichen Kracher los, den Fraisl nicht ansatzweise erreicht. Das Leder klatscht an die Unterkante der Latte, dann auf die Torlinie und raus! Da haben nur Zentimeter zur Heidenheimer Führung gefehlt!

16 Die 1.500 mitgereisten S04-Fans unter den 10.000 Zuschauern in der ausverkauften Voith-Arena machen ordentlich Stimmung.

14 Ranftl schiebt bei S04 auf dem rechten Flügel erstmals mit an und holt mit seiner Hereingabe eine Ecke heraus. Ouwejan bringt das Leder von links nach innen, findet aber keinen Abnehmer.

12 Beide Teams gehen in den Zweikämpfen gleich zu Beginn ordentlich zur Sache. Schiri Dingert fährt bisher eine eher großzügige Linie und lässt einiges laufen.

9 Nach einem Einwurf von Ouwejan legt Terodde am linken Strafraumeck für Bülter ab, der aus vollem Lauf gleich abdrückt. Sein Schuss Richtung kurzes Eck ist aber eher harmlos und leichte Beute für Müller.

7 Beide Teams lassen es in dieser Auftaktphase insgesamt eher ruhig angehen und halten den Ball vornehmlich in den eigenen Reihen ohne großes Risiko zu gehen.

5 Tim Kleindienst will den ersten Torschuss der Partie abgeben, wird bei seinem Versuch aus 20 Metern aber umgehend geblockt. Im Gegenzug kommt Schalke mit Tempo über rechts und nach einer missglückten Abwehr des FCH zieht Ouwejan aus dem Rückraum volley ab. Kevin Müller ist aber aufmerksam und fängt den Flachschuss des Holländers sicher ab.

3 FCH-Coach Frank Schmidt feiert heute ein Jubiläum. Zum 250.Mal steht er beim FCH in Liga zwei an der Seitenlinie.

2 Rückkehrer Latza liegt schon nach einer Minute gleich mal am Boden. Der Kapitän hat im Luftduell den Ellbogen von Theuerkauf abbekommen, kann aber sofort weitermachen.

1 Spielbeginn

Langsam aber sicher wird es ernst! Bei leichtem Nebel in der Voith-Arena spielt Gastgeber Heidenheim in Rot, Schalke trägt Hellblau und Weiß.

Schiedsrichter der Partie ist Christian Dingert. An den Seitenlinien assistieren Benedikt Kempkes und Konrad Oldhafer und für den Videobeweis ist Johann Pfeifer zuständig.

Gästecoach Grammozis gab sich vor dem dritten Pflichtspiel innerhalb von sechs Tagen optimistisch. "Ich habe auf dem Platz gemerkt, dass die Jungs fokussiert sind und in Heidenheim wieder das zeigen wollen, was sie zuletzt in der Meisterschaft gezeigt haben. Deshalb bin ich guter Dinge, dass wir wieder eine gute Art und Weise an den Tag legen", so der Deutsch-Grieche, der weiterhin auf den verletzten Dominick Drexler verzichten muss.

Den Gastgebern konnte das nicht passieren, da sie den Pokal bereits in der ersten Runde verlassen hatten und sich so eine ganze Woche lang voll auf das heutige Heimspiel fokussieren konnten. Nach elf Gegentoren in drei Spielen herrscht beim FCH Ratlosigkeit. "So eine Phase haben wir noch nicht durchgemacht", gestand Coach Frank Schmidt, der auch weiß: "Der Erfolg stellt sich auch nicht automatisch von selber wieder ein." Bei einer weiteren Pleite würde man endgültig den Anschluss nach oben verlieren und müsste in Zukunft wohl eher in den Rückspiegel gucken.

S04 präsentierte sich in der Liga zuletzt unheimlich stabil, ließ wenig Chancen zu und musste sich vorne auch nicht mehr auf Goalgetter Simon Terodde verlassen. Obwohl der Zweitliga-Rekordschütze zuletzt zweimal nicht traf, konnte Königsblau auch Hannover (1:0) und Dresden (3:0) bezwingen. Schalke könnte also mit breiter Brust in die Partie gehen, wenn da nicht unter der Woche die zweite Pokalrunde gewesen wäre. Beim Drittligisten 1860 München schied die Grammozis-Truppe mit 0:1 aus und musste die schöne Siegesserie reißen lassen.

Gleich mal ein Blick auf die Aufstellungen: Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zur letzten Partie drei Wechsel. Jonas Föhrenbach, Marnon Busch und Denis Thomalla beginnen für Stefan Schimmer, Jan Schöppner (beide Bank) und Marvin Rittmüller (nicht im Kader). Bei S04 sind es drei Tage nach dem Pokalspiel in München vier Neue. Während Keeper Martin Fraisl, Goalgetter Simon Terodde und Thomas Ouwejan nach Schaffenspause zurück in die Startelf rotieren, gibt Danny Latza im Mittelfeld sein Startelfcomeback. Ralf Fährmann, Darko Churlinov, Yaroslav Mikhailov und Marvin Pieringer rutschen auf die Ersatzbank.

Vor dem allerersten offiziellen Spiel zwischen Heidenheim und Schalke könnte die Stimmungslage bei den beiden Teams unterschiedlicher kaum sein. Anfang des Monats lag der FCH in der Tabelle noch vor dem heutigen Gegner aus Gelsenkirchen, nun ist S04 bereits sieben Punkte weg. Heidenheim hat die letzten drei Ligaspiele allesamt verloren und dabei deftige Klatschen gegen Bremen (0:3), St. Pauli (2:4) und Nürnberg (0:4) kassiert. Die Knappen hingegen sind neben St. Pauli das Team der Stunde und nach vier Siegen in Serie (9:0 Tore) auf Rang drei geklettert.