Kiel - Die Erfolgsserie des 1. FC Heidenheim ist nach acht Spielen ohne Niederlage gerissen. Der Tabellenvierte musste sich bei Holstein Kiel mit 1:3 (1:1) geschlagen geben und verlor im Aufstiegsrennen wertvollen Boden. Die Gastgeber kamen in ihrem 300. Zweitligaspiel zu einem verdienten Erfolg und rückten bis auf einen Punkt an die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt heran.

Matchwinner der Störche war vor 10.000 Zuschauern im Holstein-Stadion Steven Skrzybski. Der Ex-Schalker drehte mit zwei Treffern in der 45. und 51. Minute die Partie zugunsten der Norddeutschen, ehe Kwasi Okyere Wriedt (66.) den Endstand herstellte. Erstmals in dieser Saison kassierten die bislang so defensivstarken Gäste in einer Partie gleich drei Gegentore.

Für Doppelpacker Skrzybski waren es die Saisontore sieben und acht. Denis Thomalla (31.) hatte Heidenheim in Führung gebracht. In der Schlussphase geriet der Sieg der Gastgeber nicht mehr in Gefahr.

